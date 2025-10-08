Beyaz Saray’daki Tarihi Görüşmede Çarpıcı İddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’a Ne Teklif Etti?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve heyeti, geçtiğimiz ay ABD'nin başkenti Washington'ta ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyaret etmişti. Altı yıl aradan sonra ilk kez Beyaz Saray’a giden Cumhurbaşkanı’nın görüşmedeki teklifine ilişkin bir iddia dikkat çekti.

Altı yıl aradan sonra Beyaz Saray'da tarihi görüşme

'100 MİLYON DOLARLIK' TEKLİF İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan kaynaklar, bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkbank davasını gündeme getirdiğini öne sürdü.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk yetkililer görüşmede Halkbank'ın ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle yargılandığı davanın yaklaşık 100 milyon dolar karşılığında kapatılmasını önerdi.

100 milyon dolarlık teklif

ABD NASIL YANIT VERDİ?

Ele alınan teklifte bazı ek şartların da bulunduğunu belirten kaynaklar iddiaya göre, Ankara'nın öncelikli talebinin Halkbank'ın kendisine isnat edilen suçları kabul etmemesi olduğunu belirtti.

Öte yandan ABD tarafının Türkiye'den gelen teklife nasıl yanıt verdiği ve liderler arasındaki toplantının ardından görüşmelerin devam edip etmediği konusunda bir açıklama yapılmadı.

'DESTEK OLABİLİR'

Reuters'ın haberinde söz konusu iddia şu ifadelerle yer aldı: Halkbank davasında tarafların uzlaşması, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerini onarma çabalarına destek olabilir. İki ülke arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin 2019'da Rusya'dan S-400 füze sistemleri almasıyla gerilmişti.

Reuters'ın sorularına Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray, teklif hakkındaki görüşmelere dair bir yanıt vermedi.

Dünyanın konuştuğu görüşmede 'Halkbank' iddiası

Dünyanın konuştuğu görüşmede 'Halkbank' iddiası

HALKBANK DAVASI NEDİR?

İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri kullanarak İran'ın ABD yaptırımlarını ihlal etmesine yardımcı olmakla suçlanan Halkbank'ın aleyhinde bir iddianame hazırlanmış ve bu iddianame 2019 yılında kamuya açıklanmıştı. Halkbank ise kendisine yönelik suçlamaları reddetmişti.

Mayıs ayında ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yapan Halkbank, ceza hukuku kapsamında yargılanabileceğine ilişkin temyiz mahkemesi tarafından verilen kararın iptal edilmesini istemişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddetmişti. Halkbank hisseleri ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararının ardından yüzde 10’a düşmüştü.

Halkbank 6 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada, "ABD ile Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik" girişimlerin "olumlu yönde" devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi