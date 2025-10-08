Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan talep edilen izin belgeleri üzerinden rüşvet ağına operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü çalışmalar, kurumdan istenen izin belgelerinde usulsüz menfaat sağlanmasına dair ciddi ihlalleri gün yüzüne çıkardı. Bu tespitler üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma, rüşvet çetesine yönelik baskınlarla sonuçlandı.

Soruşturma kapsamında, 2'si ihraç edilmiş, 1'i emekli kurum personeli ile 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon, 8 Ekim tarihinde Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi ve 27 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemlerini sürdürüyor. Kalan şüphelilerin aranması ve delil toplama çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer soruşturmanın rüşvet ağının tüm boyutlarını aydınlatmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Cezaevindeki CHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti!Cezaevindeki CHP'li Belediye Başkanı İstifa Etti!Siyaset

Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma BaşlatıldıÜnlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma BaşlatıldıGüncel

41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık Vurgun41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık VurgunGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Rüşvet Milli Eğitim Bakanlığı Ankara
Son Güncelleme:
İstifa Sonrası Sadettin Saran Harekete Geçti! Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu Sürprizi
Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu! Resmi Teklif Yapıldı, ‘Evet’ Dediği Gibi İlk Uçakla Gidecek Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu!
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 21 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık Vurgun 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık Vurgun
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu! 19 İsim Hakkında Soruşturma Başlatıldı Ünlü İsimlere Uyuşturucu Operasyonu
Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı Ünlü Şarkıcı İrem Derici Gözaltına Alındı
İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı İsrail'den Özgürlük Filosu Gemilerine Saldırı
Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı: Gök Patlayacak! 36 İl İçin Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarı Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı Altında Çifte Rekor! Yüzyıldır Böylesi Yaşanmadı