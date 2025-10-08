Ankara'da Rüşvet Operasyonu! Gözaltılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yürüttüğü çalışmalar, kurumdan istenen izin belgelerinde usulsüz menfaat sağlanmasına dair ciddi ihlalleri gün yüzüne çıkardı. Bu tespitler üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturma, rüşvet çetesine yönelik baskınlarla sonuçlandı.

Soruşturma kapsamında, 2'si ihraç edilmiş, 1'i emekli kurum personeli ile 2'si bu kişilerin aile yakını ve 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında "rüşvet almak-vermek, rüşvete aracılık etmek" suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon, 8 Ekim tarihinde Ankara merkezli olarak gerçekleştirildi ve 27 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk işlemlerini sürdürüyor. Kalan şüphelilerin aranması ve delil toplama çalışmaları aralıksız devam ederken, yetkililer soruşturmanın rüşvet ağının tüm boyutlarını aydınlatmak amacıyla titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA