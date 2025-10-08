41 İlde Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 206 Tutuklama, 5 Milyar Liralık Vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 41 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonda 971 vatandaşı dolandıran 271 şüpheliden 206’sının tutuklandığını, şebekenin 5 milyar 34 milyon liralık işlem hacmi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 41 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarla nitelikli dolandırıcılık şebekelerine darbe vurulduğunu bildirdi. Son bir ayda sürdürülen çalışmalarda, 971 vatandaşı mağdur eden 271 şüpheli yakalandı. Bunlardan 206’sı tutuklanırken, 49’u hakkında adli kontrol kararı verildi; diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

41 İLDE DÜZENLENDİ

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yalova’daki İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince gerçekleştirildi.

5 MİLYAR TL'LİK VURGUN

Yerlikaya, şüphelilerin yüksek kazanç vaadiyle kripto borsalarında yatırım tuzağı kurduğunu, sahte altın satışı yaptığını, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık gerçekleştirdiğini ve sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ile oto yedek parçası satışı gibi yöntemlerle vatandaşları aldattığını belirtti. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 5 milyar 34 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, “Emeği geçenleri tebrik ediyorum” diyerek, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Şahıslar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi

