Milyonlarca Emekli ve Memurun Gözü Ocakta! Asgari Ücrete Enflasyon Ayarı... İşte Olası Maaş Senaryoları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de milyonlarca emekli ve kamu çalışanı, 2025 yılının ilk yarısında maaşlarına yapılacak zam oranlarını merakla izliyor. Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Ekim 2024 itibarıyla 2 milyon 520 bin emekli ve hak sahibi ile 3 milyon 654 bin çalışan memur, enflasyonun yarattığı ekonomik baskı altında ocak ayındaki düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan veriler, 2024 Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon oranının maaş artışlarını doğrudan etkileyeceğini ortaya koyuyor.

Son 10 yıllık asgari ücret artışları

Son 10 yıllık asgari ücret artışları-2

EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için durum daha net... Son altı aylık enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak gerçekleşti. Bu oran, emekli aylıklarının 2025 Ocak ödemelerinde doğrudan uygulanacak ve refah payı gibi ek bir düzenleme olmazsa bu seviyede zam yapılacak. Örneğin, mevcut 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı, bu artışla 14.437 TL'ye yükselecek. Uzmanlar, bu oranın alım gücündeki erimeyi kısmen telafi edeceğini ancak yoksulluk sınırının 85 bin TL'yi aşması nedeniyle yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

3 aylık enflasyona göre artışlar

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN SON DURUM NE?

Memur ve memur emeklileri ise farklı bir hesaplama mekanizmasıyla karşı karşıya. 7. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında Ocak ayında yüzde 6'lık zam öngörülürken, enflasyon farkı bu oranı aşıyor. 2024 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 16,25'i bulması durumunda, yüzde 10'luk toplu sözleşme zammından kalan fark yüzde 5,68 olarak maaşlara eklenecek. Toplamda yüzde 11,54'lük bir artış bekleniyor. Bu senaryoda en düşük memur maaşı 39.205 TL'den 43.357 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 17.586 TL'den 19.448 TL'ye çıkacak. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'un deyimiyle, "TİS'te belirlenen zam oranlarının hep enflasyonun gerisinde kaldığını, bu yüzden memurların yaşam koşullarının giderek zorlaştığını" vurgulayan açıklamalar, sendikaların tepkisini yansıtıyor.

Olası senaryolar

ENFLASYON AYARI

Asgari ücretin de Ocak 2025 itibarıyla net 22.104 TL'ye yükselmesi, emekli maaşlarının bu seviyeye yaklaşmasını gündeme getiriyor. Türk-İş verilerine göre yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aşarken, emeklilerin "asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısı kadar olması" talebi güçleniyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının kesinleşmesiyle zam oranları netleşecek olsa da, mevcut tahminler memur ve emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmek için enflasyon ayarının zorunlu olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 45,28 olduğunu belirterek, bu verilerin maaş düzenlemelerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak: Sabah