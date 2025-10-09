Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas’ın Gazze Barış Planı’nın ilk aşamasına onay verdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte küresel piyasalarda güvenli liman olarak görülen altına olan talep geriledi.

ONS FİYATI GERİLEDİ

Dünkü işlemlerde 4 bin 59 dolar ile tüm zamanların zirvesine çıkan ons altın fiyatı, bugün 4 bin dolara kadar düştü. Sabah saat 06.00 itibarıyla ons altın 4 bin 19 dolar civarında dengelenmeye çalışıyor.

Altın fiyatları zirveden döndü

9 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5.417 TL’den güne başladı. Dünkü işlemlerde 5.443 TL ile rekor kıran gram altın, güne hafif düşüşle girdi. Kapalıçarşı'da gram altın 5.770 TL, çeyrek altın fiyatı ise 9.405 TL seviyelerinde işlem görüyor.

FED ETKİSİ

Altın fiyatları üzerinde etkili olan ABD Merkez Bankası (FED) tutanakları da dün yayımlandı. 16-17 Eylül tarihli toplantının tutanaklarında, zayıflayan işgücü piyasasının hâlâ yüksek seyreden enflasyona göre öncelikli olduğu belirtildi. Ancak “çok hızlı faiz indirimlerinin”, enflasyon beklentilerini bozabileceği uyarısı da yer aldı. Piyasalarda bu yıl içinde iki faiz indirimi beklentisi korunurken, Ocak 2026 toplantısında FED’in “beklemeye geçebileceği” tahminleri öne çıkıyor.

Gram altın 5.417 TL’den güne başladı

ABD HÜKÜMETİ HALA KAPALI

ABD’de hükümetin kapanmasının üzerinden dokuz gün geçti. Cumhuriyetçi ve Demokrat kanadın sunduğu çözüm önerileri Senato’da yine kabul edilmedi. Sürecin tıkanması, ekonomik ve siyasi istikrara dair endişeleri artırırken, altın fiyatları da bu belirsizlikten destek buluyor.

PETROL FİYATLARI DA GERİLİYOR

Orta Doğu’daki gerginliğin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları da gerilemeye başladı. Brent petrolün varil fiyatı, güne %-0,60 düşüşle 65,85 dolardan başladı. ABD’de ham petrol stoklarının geçen hafta 2,3 milyon varil artması beklenirken, 3,7 milyon varil artması “arz fazlası” endişelerini güçlendirerek fiyatları aşağı çekti.

Kaynak: Haber Merkezi