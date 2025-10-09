Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? İşte Anketlerden Çıkan Sonuç...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca vatandaş ocak ayında belli olacak asgari ücret zammını bekliyor. Ekonomistler art arda beklentilerini ve olasılıkları paylaşırken; Asal Araştırma da vatandaşın beklentilerini mercek altına aldı. Eylülde gerçekleştirilen anket 2 bin kişiyle yapıldı. Ankete katılanlara "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 25.8'i 30.000 TL derken; yüzde 24.0'ü 32.000 TL'den fazla cevabını verdi. İşte anket sonuçları:

En fazla 26.000 TL: Yüzde 14.5

28.000 TL: Yüzde 22.6

30.000 TL: Yüzde 25.8

32.000 TL: Yüzde 13.1

32.000 TL’den fazla: Yüzde 24.0

Kaynak: Haber Merkezi