Milyonlarca vatandaş, 2026 yılı için ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. Asal Araştırma’nın Eylül 2025’te 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket, halkın beklentilerini gün yüzüne çıkardı.

Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? İşte Anketlerden Çıkan Sonuç...
Milyonlarca vatandaş ocak ayında belli olacak asgari ücret zammını bekliyor. Ekonomistler art arda beklentilerini ve olasılıkları paylaşırken; Asal Araştırma da vatandaşın beklentilerini mercek altına aldı. Eylülde gerçekleştirilen anket 2 bin kişiyle yapıldı. Ankete katılanlara "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 25.8'i 30.000 TL derken; yüzde 24.0'ü 32.000 TL'den fazla cevabını verdi. İşte anket sonuçları:

  • En fazla 26.000 TL: Yüzde 14.5
  • 28.000 TL: Yüzde 22.6
  • 30.000 TL: Yüzde 25.8
  • 32.000 TL: Yüzde 13.1
  • 32.000 TL’den fazla: Yüzde 24.0

Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? İşte Anketlerden Çıkan Sonuç... - Resim : 1

