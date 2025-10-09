Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı? İşte Anketlerden Çıkan Sonuç...
Milyonlarca vatandaş, 2026 yılı için ocak ayında belirlenecek asgari ücret zammını heyecanla bekliyor. Asal Araştırma’nın Eylül 2025’te 2 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket, halkın beklentilerini gün yüzüne çıkardı.
Milyonlarca vatandaş ocak ayında belli olacak asgari ücret zammını bekliyor. Ekonomistler art arda beklentilerini ve olasılıkları paylaşırken; Asal Araştırma da vatandaşın beklentilerini mercek altına aldı. Eylülde gerçekleştirilen anket 2 bin kişiyle yapıldı. Ankete katılanlara "Sizce 2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" diye soruldu.
Ankete katılanların yüzde 25.8'i 30.000 TL derken; yüzde 24.0'ü 32.000 TL'den fazla cevabını verdi. İşte anket sonuçları:
- En fazla 26.000 TL: Yüzde 14.5
- 28.000 TL: Yüzde 22.6
- 30.000 TL: Yüzde 25.8
- 32.000 TL: Yüzde 13.1
- 32.000 TL’den fazla: Yüzde 24.0
