İzmir'de Halk Ekmek'e Zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, üretim maliyetlerindeki fahiş artışlar gerekçesiyle fiyat tarifesinde revizyona gitti. Çiğli semtindeki tesiste günde 160 bin adet ekmek üretilerek, kentin 108 satış noktasında tüketicilere ulaştırılıyor. Bu zamla birlikte, 210 gramlık standart Halk Ekmek'in fiyatı 8 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı ve yüzde 25'lik bir artış gerçekleşti. Kent genelinde fırınlarda 200 gramlık ekmek fiyatı 15 TL seviyesine ulaşmışken, Halk Ekmek'in bu zam öncesi fiyatını sabit tutması dikkat çekmişti.

Büfelerde satılan ürünler ve güncellenmiş fiyatlar şöyle sıralanıyor:

210 gramlık normal ve kepekli ekmek: 10 TL

450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 35 TL

450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) tost ve hamburger ekmekleri: 40 TL

500 gramlık galeta unu: 40 TL

1 kilogramlık karakılçık ekmeği: 75 TL

Kaynak: DHA