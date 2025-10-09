Dünyanın En İyi ve Başarılı Üniversiteleri Belli Oldu: Türkiye'den 4 Üniversite İlk 500’de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Dünya Üniversite Sıralaması 2026 sonuçlarına göre, Türkiye’den Koç, ODTÜ, Sabancı ve Boğaziçi Üniversiteleri dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Hürriyet'ten Zülal Atagün'ün haberine göre Türkiye, listede 109 üniversiteyle yer alarak Asya’da en fazla temsil edilen üçüncü ülke oldu.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ ZİRVEDE

Londra merkezli THE’nin açıkladığı sıralamada bir kez daha zirvede Oxford Üniversitesi yer aldı. ABD’den MIT ve Princeton Üniversitesi ise ilk üçte yer alan diğer kurumlar oldu. Türkiye’den Koç Üniversitesi bu yıl 301–350 bandına yükselerek ülkenin en yüksek sıralamasını elde etti. Geçtiğimiz yıl ilk 400’de bulunan Koç, performansını bir adım öne taşıdı.

Türkiye, listede 109 üniversiteyle yer alarak Asya’da en fazla temsil edilen üçüncü ülke oldu.

ODTÜ ve Sabancı Üniversiteleri 351–400 bandında konumlarını korurken, Boğaziçi Üniversitesi büyük bir sıçrama yaparak 601–800 bandından 401–500 bandına yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi ise 501–600 aralığındaki yerini korudu.

109 ÜNİVERSİTEYLE REKOR TEMSİL

Geçtiğimiz yıl 91 üniversiteyle temsil edilen Türkiye, bu yıl 109 üniversiteyle listeye girmeyi başardı. Bu sayıyla Türkiye, Asya kıtasında Hindistan ve Japonya’nın ardından en fazla üniversiteyle yer alan ülke oldu.

Bilkent, Kadir Has ve Yıldız Teknik Üniversiteleri 601–800 bandında; Abdullah Gül, Atatürk, Bahçeşehir, Çankaya, Hacettepe, İstanbul Medipol ve Özyeğin Üniversiteleri ise 801–1000 bandında sıralamada yer aldı.

18 ÜNİVERSİTE İLK KEZ LİSTEDE

THE tarafından açıklanan 2026 sıralamasında dünyanın en saygın ve başarılı üniversiteleri belli oldu.

Bu yıl ilk kez sıralamaya giren 18 Türk üniversitesi, ülkenin yükseköğretimdeki görünürlüğünü artırdı. Kadir Has Üniversitesi ilk 800’e, İstanbul Medipol ve Atatürk Üniversiteleri ise ilk 1000’e yükselerek tarihi bir başarıya imza attı.

"TÜRKİYE AKADEMİK REKABETTE İVME KAZANDI"

THE Küresel İşler Direktörü Phil Baty, Türkiye’nin bu yıl ortalama puanını 1,59 artırarak büyük ülkeler arasında en yüksek ikinci ilerlemeyi kaydettiğini vurguladı. Baty, “Türkiye, araştırma kalitesi ve uluslararası iş birliklerinde güçlü bir yükseliş gösteriyor. Asya ülkeleriyle birlikte Türkiye de küresel akademik rekabette ivme kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet