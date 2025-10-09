42 Yıllık Türk Moda Devinden Şok Karar: Türkiye'deki Üretimini Durdurdu! Fabrika Kapılarını Kapattı

Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından COLIN'S, Aksaray’daki üretimini durdurdu. 1500 kişinin çalıştığı fabrika kapatılırken, şirket üretimini Mısır’daki yeni tesisine taşıdı.

42 Yıllık Türk Moda Devinden Şok Karar: Türkiye'deki Üretimini Durdurdu! Fabrika Kapılarını Kapattı
Eroğlu Holding bünyesindeki ünlü giyim markası COLIN'S, Türkiye’deki üretim faaliyetlerini durdurdu. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı fabrika kapılarını kapatırken, şirket üretimini yatırımlarını genişlettiği Mısır’daki yeni tesisine taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, COLIN'S’in Aksaray’daki fabrikasında bulunan makineler ve ekipmanlar şimdilik yerinde bırakıldı. Şirket yönetiminin, Mısır’daki üretimde olası bir aksama yaşanması halinde tesisin yeniden faaliyete geçebileceğini bildirdiği öğrenildi.

Hafta sonu itibarıyla tamamen kapanan fabrikanın ardından 1500 kişinin işsiz kalması, kentte büyük yankı uyandırdı. Kararın, COLIN'S’in uzun süredir sürdürdüğü maliyet optimizasyonu ve uluslararası üretim stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

42 YILLIK GİYİM MARKASINDAN FLAŞ KARAR

1983 yılında Eroğlu Giyim San. ve Tic. A.ş. olarak kurulan firma, 1993 yılında ihracata yönelmesiyle birlikte üretimini COLIN’S markası adı altında gerçekleştirmeye başladı ve COLIN’S özellikle Rusya ve Doğu Avrupa ülkelerinde piyasaya hakim bir marka haline geldi. COLIN'S, Türkiye'de 200'den fazla, Dünya'nın 24 ülkesinde ise 600'ü aşkın mağazasında hizmet veriyor.

Kaynak: Sözcü

