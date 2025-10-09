Ünlü Deodorant Markasında Skandal! Bir Kez Kullananın Bile Derisi Yandı! Şikayet Yağdı

İngiltere’de üç kadın, ünlü bir kozmetik markasının deodorantının koltuk altlarını yakması nedeniyle dava açtı. Ciltlerinde kalıcı izler oluşan mağdurlar yaşadıkları acıyı anlatırken, olay kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İngiltere’de popüler kozmetik markası Revlon’a ait Mitchum roll-on deodorant, onlarca kadının cildinde ciddi yanıklara neden oldu. Ürünü kullanan kadınlar, koltuk altlarında oluşan acı verici yaralar ve kalıcı izler nedeniyle firmaya dava açtı.

CİLTTE YANIK VE KABARCIKLAR OLUŞTU

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, kullanıcılar deodorantı sürdükten kısa süre sonra şiddetli yanma hissi, kızarıklık, kabarcık ve deri soyulması yaşadıklarını belirtti. Bazı kadınlar, acıdan ağladıklarını ifade ederek yaşadıkları kabusu gözler önüne serdi.

REVLON HATASINI KABUL ETTİ

Tepkilerin büyümesi üzerine Revlon, yaptığı açıklamada üretim sürecinde yapılan değişikliklerin bazı ürünlerde beklenmedik cilt reaksiyonlarına yol açtığını kabul etti. Şirket, sekiz farklı deodorant çeşidini raf ve satış noktalarından toplatma kararı alırken, kamuoyundan da özür diledi.

"SAATLER SONRA ADETA YANIYORDU"

O mağdurlardan biri olan 42 yaşındaki Rachel Cummins, Mitchum deodorantını yalnızca bir kez kullandığını ancak o günden beri sol koltuk altında kalıcı iz kaldığını söyledi. Cummins, "İşe gitmeden önce sürdüm. Başta hafif bir yanma hissettim ama saatler sonra adeta yanıyordu. O günden beri cildim aşırı hassas. Her gün nemlendirici sürmek zorundayım." dedi.

ŞİKAYETE İNDİRİM KUPONU YANITI

Revlon’a şikayette bulunan Cummins, markanın kendisine yalnızca indirim kuponu gönderdiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi. Cummins, "Cildimin halini gösteren fotoğrafları gönderdim ama bana kupon yolladılar. Bu yaşadığım acı karşısında yaptıkları tam bir şakaydı." ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN FORMÜL UYARISI

King’s College London’dan Profesör Penny Ward, deodorantın yeni formülündeki acetyl cedrene ve vanillin maddelerinin bazı kişilerde ciddi tahrişlere neden olabileceğini belirtti. Ward, “Bu maddeler alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Ağrılı yanmalar enfeksiyonun habercisi olabilir ve mutlaka tıbbi müdahale gerektirir.” uyarısında bulundu.

KOZMETİK SEKTÖRÜNDE YENİ TARTIŞMA

Olay, kozmetik dünyasında ürün güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, tüketicilere yeni ürünleri denerken özellikle içerik listesine dikkat etmeleri ve cilt tiplerine uygun ürünler seçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Revlon ise dava süreci hakkında açıklama yapmaktan kaçınarak yalnızca “devam eden hukuki süreçlere ilişkin yorum yapılmadığını” bildirdi.

