Bakan Bolat Duyurdu: Almanya'ya Rekor Togg Satışı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası'nda bir konuşma yaptı. Türkiye'nin yerli otomobili olarak ekonomi yönetiminin çok önemsediği Togg otomobilleri ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, Almanya'ya satışlar hakkında konuştu.

Bakan Bolat, Almanya'ya ilk partide 100 adet Togg otomobil ihraç edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 1000'e yaklaşacağını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

TOGG'UN ALMANYA'YA SATIŞI

Geçen ay dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından IAA Mobility 2025'te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurmuştu. Togg'un iki modeli T10X ve T10F'nin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığı açıklanmıştı.

Togg T10F; Türkiye'de 15 Eylül'de, Almanya'da ise 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı. T10F ile T10X modelinin de Almanya'da ön siparişi alınmaya başlanacağı ifade edilmişti.

Togg T10X

Togg'un her iki modelin de arkadan itişli standart menzile sahip V1 versiyonunun Almanya'daki fiyatı 34 bin 295 euro olarak duyurulmuştu. T10X ve T10F'nin arkadan itişli, V1 donanım paketli ve uzun menzilli versiyonlarının fiyatı ise 40 bin 118 euro olarak belirlenmişti. V2 donanıma sahip arkadan itişli ve uzun menzilli T10X ve T10F'nin Almanya satış fiyatları ise 41 bin 200 euro olarak duyurulmuştu.

Kaynak: AA