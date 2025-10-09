New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı

Yatırımcıların yeni günün başlamasıyla gözünün çevrildiği New York borsası yatay seyirle açıldı.

New York Borsası Yatay Seyirle Açıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York borsası yeni güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,04 artarak 46.621,22 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 6.757,32 puana ve Nasdaq endeksi yüzde ​0,07 artışla 23.058,70 puana yükseldi.

ABD'de federal hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Ülkede bütçe görüşmelerine yönelik haber akışı takip edilirken, Senato'da dün yapılan oylamalarda Cumhuriyetçiler ve Demokratların geçici bütçe tasarıları daha önce olduğu gibi yeterli oy sayısına ulaşamadı.

Federal hükümetin kapalı olması tarım dışı istihdam gibi ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları değiştirebilecek kritik verilerin açıklanmasını ertelerken, iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret eden alternatif göstergeler faiz indirimi beklentilerinin güçlü kalmasında etkili oldu.

Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdiği son toplantısının dün yayımlanan tutanakları da yılın geri kalanında daha fazla politika gevşemesine gidilebileceğini ortaya koydu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise bugün Community Bank Konferansı'nın açılışında yaptığı açıklamalarda para politikasına yönelik herhangi bir yönlendirmede bulunmadı.

Kurumsal tarafta ise ABD merkezli gıda ve içecek şirketi PepsiCo'nun hisseleri, üç aylık gelir ve karının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazandı.

Hava yolu şirketi Delta Air Lines'ın hisseleri de kar tahmininin beklentileri aşması sonrası yüzde 7'yi aşkın yükseldi.

Perakende şirketi Costco'nun hisseleri, eylül ayına ilişkin güçlü satış verilerinin ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

ABD'nin Nvidia çiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatına onay verdiğine dair haberlerin ardından ise Nvidia hisseleri yüzde 2'yi aşkın yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler
New York
Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor? Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü:
Ticaret Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Satışı Yasaklandı! Her Yerden Toplatılıyor, Ölüm Riski Var Bakanlık 81 İlde Satışını Yasakladı! Ölüm Riski Var
Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı: ‘Her Zaman Kalbimde Özel Bir Yerde Olacak’ Emre Belözoğlu'ndan Ayrılık Mesajı
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu: Kendine Acilen Takım Bul Tedesco 14 Milyon Euroluk Yıldızı Kapının Önüne Koydu
ÇOK OKUNANLAR
Usta İsimden Kahreden Haber! Hollywood Yıldızı Hayatını Kaybetti Usta Oyuncudan Acı Haber! Hayatını Kaybetti
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net Yanıt Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı?
EN KRİTİK 5 GÜN! Gazze'de Ateşkesin Detayları Belli Oldu EN KRİTİK 5 GÜN
İstanbul Silivri'de Deprem! AFAD ve Kandilli İlk Verileri Paylaştı AFAD İlk Bilgileri Paylaştı, İstanbul'da Deprem!
Altın Zirveden Döndü: Gece Yarısı Gelen Haber Tüm Dengeleri Değiştirdi Altın Zirveden Döndü