Ticaret Bakanlığı Duyurdu: 81 İlde Satışı Yasaklandı! Her Yerden Toplatılıyor, Ölüm Riski Var

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelinde sürdürdüğü denetimler sonucunda çocuklar arasında oldukça popüler hale gelen bir oyuncağın “boğulma riski” taşıdığı gerekçesiyle satışını yasakladı. Söz konusu ürün, piyasadan toplatılma kararı aldı.

OYNAYAN KAKTÜS RAFLARDAN KALKIYOR

Son dönemde sosyal medyada sıkça paylaşılan ve çocukların ilgisini çeken oynayan kaktüs oyuncak, yapılan güvenlik testlerinde sınıfta kaldı. Ürünün, özellikle küçük yaştaki çocuklar için boğulma riski oluşturduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, çocuklar arasında popüler hale gelen 'oynayan kaktüs' oyuncağının satışını yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, ürünün güvenlik standartlarına uygun olmadığını belirleyerek piyasadan toplatılması talimatını verdi. Denetimlerde, "Enis Çelebi Ennes Yeni Nesil Teknoloji" adlı firma tarafından üretilen oyuncağın mekanik aksamında ciddi riskler bulunduğu belirlendi.

ÇOCUKLARINIZDAN UZAK TUTUN

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere söz konusu ürünü kullanmayı bırakmaları ve çocuklardan uzak tutmaları yönünde uyarıda bulundu. Yetkililer, vatandaşların güvensiz ürünlerle karşılaşmaları halinde bakanlığın resmi kanallarına bildirimde bulunabileceklerini hatırlattı.

Kaynak: Haber Merkezi