Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Merkez Bankası’nın brüt rezervi 186,2 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Döviz ve altın rezervlerinde artış görülürken, net döviz rezervleri de yükselişini sürdürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Ekim haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Bankanın toplam brüt rezervi 186,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

TCMB verilerine göre, döviz rezervleri 87,03 milyar dolara, altın rezervleri ise 99,19 milyar dolara ulaştı. Net döviz rezervleri de 75,25 milyar dolara çıkarak yükseliş trendini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası
