Merkez Bankası Rezervleri Rekor Kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Ekim haftasına ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Bankanın toplam brüt rezervi 186,2 milyar dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

TCMB verilerine göre, döviz rezervleri 87,03 milyar dolara, altın rezervleri ise 99,19 milyar dolara ulaştı. Net döviz rezervleri de 75,25 milyar dolara çıkarak yükseliş trendini sürdürdü.

