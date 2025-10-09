Muş'un Kıymetlisi Elmanın Hasadında 100 Milyon Liralık Gelir Hedefi

Muş'ta 4 bin 500 dönüm alanda yetiştirilen ve hasadına başlanan elmadan 100 milyon lira gelir bekleniyor.

Muş'ta merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı töreni düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene katılan Muş Valisi Avni Çakır, bereketli bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

"REKOLTEDE DÜŞÜŞLER OLDU"

Kentin en güçlü olduğu alanlardan biri olan şeker pancarında hasadın devam ettiğini belirten Çakır, şöyle konuştu: Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. Bu yıl maalesef ülkemizin çok büyük bir kesiminde zirai dondan dolayı rekoltelerde çok ciddi düşüşler oldu. Allah'a şükür bu bölgede ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri, uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşerilerimize aktarıp benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca yaygınlaşmasını sağlamak.

Kaynak: AA

