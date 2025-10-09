Nisan Ayında Ekilmişti! Giresun'da Patates Hasadı Başladı

Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası’na bağlı olan obalarda ekimi yapılan patates hasadı başladı.

Nisan Ayında Ekilmişti! Giresun'da Patates Hasadı Başladı
Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası’na bağlı olan obalarda ekimi yapılan patates hasadı başladı. İhtiyacını karşılamak amacıyla nisan ve mayıs aylarında patates eken vatandaşlar, olgunlaşan patatesleri hasat ediyor.

Yavuz Kemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası’nda patates hasadı yapan 65 yaşındaki Hatice Çakır, bu yıl yaz aylarında havaların kurak geçmesi nedeniyle diktikleri patateslerden geçen yıllara göre daha az verim aldıklarını söyledi.

"KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

Havaların soğumaya başladığını ve artık yayla sezonunun sonuna yaklaşıldığını anlatan Çakır, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Yaylada hem güzel vakit geçiriyoruz, hem de kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi kendimiz üretiyoruz. Tamamen organik olarak ürettiğimiz patateslerin hasat zamanı geldi. Ancak bu sene biraz daha düşük ürün alıyoruz. Patatesin genelde haşlamasını, kızartmasını yaparak tükettiğimiz gibi diğer yemeklerin içerisinde de kullanıyoruz. Öncelikle kendi ihtiyacımızı ayırıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını ise yayla patatesi olarak çarşıda pazarda satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

