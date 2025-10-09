Ev Hanımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Ünlü Tencere Markası İflas Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pandemi sonrası yaşanan küresel kriz ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren hanımların gözde markası Atasoy Kitchenware, mahkeme kararıyla iflas etti.

TÜRKİYE’NİN TENCERE DEVİ RESMEN İFLAS ETTİ

Geçtiğimiz yıl konkordato ilan eden mutfak eşyaları ve tencere üreticisi Atasoy Kitchenware, Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 9 Eylül tarihli kararıyla resmen iflas etti.

81 İLDE SATIŞ YAPIYORDU! MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Tekirdağ'daki fabrikasında üretim yapan ve Türkiye'nin 81 iline satış gerçekleştiren firmanın ürünleri ev hanımları tarafından sıklıkla kullanılıyordu. Özellikle döküm tava üretiminde sektörün önemli oyuncularından biri olarak şirket, konkordato sürecini başarıyla tamamlayamadı.

Mahkeme, şirketin mali durumunu inceleyen üç kişilik konkordato komiser heyetinin raporunda yer alan olumsuz tespitleri dikkate alarak Atasoy Kitchenware'in iflasına hükmetti.

