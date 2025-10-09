Kredi Kartı Borcu Olanlar Dikkat: Son 24 Saatiniz Kaldı! Bunu Kaçıran Başını Duvarlara Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartı sahiplerine kritik uyarı. Milyonlarca kişinin beklediği tarih açıklandı. Bireysel kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi 10 Ekim 2025 Cuma günü sona eriyor. Borç yapılandırmak isteyenler bu tarihi kaçırırsanız yandınız. Peki kredi kartı borç yapılandırılması nasıl olur? Kredi kartı borç yapılandırılmasının son tarihi ne zaman? İşte tüm merak edilenler!

KREDİ KARTI SAGİPLERİ DİKKAT! FAİZ ORANLARI YÜZDE 3.11 OLARAK BELİRLENDİ

BDDK’nın 10 Temmuz tarihli kural kanunu kapsamında, borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı borcu yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirledi.

Düzenlemeye göre hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, yapılandırma esas alınırken karar tarihindeki değil, yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi dikkate alınacak. Asgari ödeme dahi yapılmadığında temerrüt riski doğacak, kredi notu düşecek, faiz yükü giderek artacak. Ayrıca 10 Ekim'den sonra yeni bir düzenleme beklenmediği de belirtildi.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMA ALANINA GİRİYOR?

Yeni düzenlemeyle yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen kredi kartı borçları değil, dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmeyen tüm bireysel kart borçları yapılandırılabiliyor.

Ayrıca, ihtiyaç kredilerinde de değişiklik yapıldı. Önceden yalnızca 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırma kapsamına dahil ediliyor.

