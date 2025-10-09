Konut Kredilerinde Fiyat Yarışı: En Ucuz Kredi Hangi Bankada? 1 Milyon, 1,5 Milyon ve 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi ne Kadar?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) "sıkı para politikasının bir süre daha süreceği" yönünde sinyaller geldi. Bu durum, kredi piyasalarında "bekle-gör" havasını güçlendirirken, konut kredilerinde faiz oranları da yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. 9 Ekim 2025 itibarıyla bankalar arasında en düşük konut kredisi oranı yüzde 2,69 seviyesinde.

FAİZ KARARI ÖNCESİ DURGUNLUK DÖNEMİ

Konut kredilerinde son haftalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmazken, gözler 23 Ekim’de açıklanacak TCMB faiz kararına çevrildi. Piyasalar, yeni kararın kredi maliyetleri üzerinde belirleyici olacağını öngörüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, konut kredilerinin toplam hacmi 622 milyar 334 milyon TL’ye ulaştı. Yüksek faiz ortamına rağmen son üç ayda yaklaşık 37,5 milyar TL’lik artış yaşandı.

En düşük konut kredisi oranı yüzde 2,69 seviyesinde kalırken, 1 milyon TL’lik kredinin 10 yıllık geri ödemesi 3 milyon 398 bin TL’yi aştı.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

9 Ekim 2025 itibarıyla bankaların sunduğu en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle sıralandı:

Ziraat Bankası: yüzde 2,69

yüzde 2,69 Akbank: yüzde 2,69

yüzde 2,69 QNB Finansbank: yüzde 2,69

yüzde 2,69 Halkbank: yüzde 2,70

yüzde 2,70 Albaraka Türk: yüzde 2,75 (Kar payı oranı)

yüzde 2,75 (Kar payı oranı) İş Bankası: yüzde 2,79

yüzde 2,79 Garanti BBVA: yüzde 2,79

1, 1,5 VE 2 MİLYON TL KREDİ İÇİN GERİ ÖDEME TABLOSU

1 Milyon TL / 120 Ay Vade / yüzde 2,69 Faiz Oranı

Aylık taksit: 28.060 TL

28.060 TL Toplam geri ödeme: 3.398.000 TL

1,5 Milyon TL / 120 Ay Vade / yüzde 2,69 Faiz Oranı

Aylık taksit: 42.091 TL

42.091 TL Toplam geri ödeme: 5.084.186 TL

2 Milyon TL / 120 Ay Vade / yüzde 2,69 Faiz Oranı

Aylık taksit: 56.121 TL

56.121 TL Toplam geri ödeme: 6.770.328 TL

FAİZ YÜKÜ HALA ÇOK YÜKSEK

Uzmanlara göre, 10 yıl vadeli konut kredilerinde faiz yükü yüzde 240 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, konut alım gücünü ciddi biçimde düşürürken, vatandaşları beklemeye itiyor.

KONUT FİYATLARI ARTIŞTA

Konut fiyatlarındaki artış ise hız kesmeden devam ediyor. Aralık 2024’te 158,45 olan Konut Fiyat Endeksi, Ağustos 2025’te 192,5’e yükseldi. Bu da yılın ilk sekiz ayında yüzde 21,4’lük bir artış anlamına geliyor. Uzmanlar, faiz oranlarında anlamlı bir düşüş yaşanmadığı sürece konut talebinin baskılanmaya devam edeceğini, yatırım amaçlı alımların ise düşük seyredeceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi