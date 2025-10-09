İstanbul’da Kira Uçurumu Derinleşti! En Pahalı ve En Ucuz İlçeler Belli Oldu
İstanbul’da kiralar el yakıyor! Kadıköy’de bir aylık kira bedeliyle Esenyurt’ta tam 3,5 ay oturmak mümkün. İlçeler arasındaki uçurum büyürken, en pahalı ve en ucuz semtler belli oldu. Liste şaşkınlık yarattı!
İstanbul’da konut kiraları yeniden gündemde. Eylül 2025 verilerine göre, şehirde kiralar ilçe bazında büyük farklar göstermeye devam ediyor. Kadıköy, ortalama 68 bin TL kira bedeliyle listenin zirvesine otururken, Esenyurt 19 bin TL ile en uygun kiraya sahip ilçe oldu. Aradaki fark o kadar açıldı ki, Kadıköy’de 1 aylık kira ödeyen bir kişi, Esenyurt’ta 3,5 ay oturabiliyor.
KİRALARDA UÇURUM DERİNLEŞTİ
Türkiye genelinde ortalama konut kirası 22 bin TL seviyesinde ölçülürken, İstanbul bu rakamın oldukça üzerinde yer aldı. Mega kentte ortalama kira 33 bin TL’ye kadar yükseldi. Yaz aylarında taşınma hareketliliğiyle artan fiyatlar, sonbaharda da düşüş göstermedi.
İSTANBUL'DA KİRALARIN EN PAHALI OLDUĞU İLÇE
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin ilan verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, eylül ayında Kadıköy en yüksek kiraların görüldüğü ilçe oldu. Kadıköy’ü sırasıyla Sarıyer ve Bakırköy takip etti. Özellikle merkezi konumu, ulaşım kolaylığı ve sahil hattı, Kadıköy’ün kira fiyatlarını yukarı çekti.
ESENYURT EN UCUZ İLÇE OLDU
Şehrin batısında yer alan Esenyurt, geniş konut arzı ve yoğun nüfusuyla ortalama 19 bin TL kira bedeliyle en ucuz ilçe olarak öne çıktı. Kadıköy’le kıyaslandığında, aynı kira bedeliyle Esenyurt’ta 3,5 ay oturmak mümkün hale geldi.
FATİH VE SULTANBEYLİ DE LİSTEDE
Araştırmada, Fatih ilçesi merkezi konumuna rağmen eski binalar ve düşük talep nedeniyle kiraların görece düşük kaldığı bölgelerden biri oldu. Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, en uygun kiraların bulunduğu tek ilçe olarak dikkat çekti.
İSTANBUL'DA KİRASI EN PAHALI İLÇELER
Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:
- Kadıköy: 68 bin TL
- Sarıyer: 65 bin TL
- Bakırköy: 60 bin TL
- Beşiktaş: 55 bin TL
- Adalar: 55 bin TL
- Zeytinburnu: 50 bin TL
- Üsküdar: 42 bin 500 TL
- Eyüpsultan: 42 bin TL
- Başakşehir: 38 bin TL
- Şişli: 37 bin 500 TL
İSTANBUL'DA KİRASI EN UCUZ İLÇELER
Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en düşük olduğu ilçeler ise şunlar oldu:
- Esenyurt: 19 bin TL
- Arnavutköy: 22 bin 500 TL
- Sultangazi: 22 bin 500 TL
- Gaziosmanpaşa: 22 bin 500 TL
- Silivri: 23 bin TL
- Çatalca: 25 bin TL
- Sultanbeyli: 25 bin TL
- Fatih: 25 bin TL
- Esenler: 25 bin 500 TL
- Avcılar: 27 bin TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi