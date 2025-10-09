İstanbul’da Kira Uçurumu Derinleşti! En Pahalı ve En Ucuz İlçeler Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da konut kiraları yeniden gündemde. Eylül 2025 verilerine göre, şehirde kiralar ilçe bazında büyük farklar göstermeye devam ediyor. Kadıköy, ortalama 68 bin TL kira bedeliyle listenin zirvesine otururken, Esenyurt 19 bin TL ile en uygun kiraya sahip ilçe oldu. Aradaki fark o kadar açıldı ki, Kadıköy’de 1 aylık kira ödeyen bir kişi, Esenyurt’ta 3,5 ay oturabiliyor.

KİRALARDA UÇURUM DERİNLEŞTİ

Türkiye genelinde ortalama konut kirası 22 bin TL seviyesinde ölçülürken, İstanbul bu rakamın oldukça üzerinde yer aldı. Mega kentte ortalama kira 33 bin TL’ye kadar yükseldi. Yaz aylarında taşınma hareketliliğiyle artan fiyatlar, sonbaharda da düşüş göstermedi.

İstanbul'da ilçeler arasındaki uçurum büyürken, kiraların en pahalı ve en ucuz olduğu semtler belli oldu.

İSTANBUL'DA KİRALARIN EN PAHALI OLDUĞU İLÇE

İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin ilan verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, eylül ayında Kadıköy en yüksek kiraların görüldüğü ilçe oldu. Kadıköy’ü sırasıyla Sarıyer ve Bakırköy takip etti. Özellikle merkezi konumu, ulaşım kolaylığı ve sahil hattı, Kadıköy’ün kira fiyatlarını yukarı çekti.

ESENYURT EN UCUZ İLÇE OLDU

Şehrin batısında yer alan Esenyurt, geniş konut arzı ve yoğun nüfusuyla ortalama 19 bin TL kira bedeliyle en ucuz ilçe olarak öne çıktı. Kadıköy’le kıyaslandığında, aynı kira bedeliyle Esenyurt’ta 3,5 ay oturmak mümkün hale geldi.

FATİH VE SULTANBEYLİ DE LİSTEDE

Araştırmada, Fatih ilçesi merkezi konumuna rağmen eski binalar ve düşük talep nedeniyle kiraların görece düşük kaldığı bölgelerden biri oldu. Anadolu Yakası’nda ise Sultanbeyli, en uygun kiraların bulunduğu tek ilçe olarak dikkat çekti.

İSTANBUL'DA KİRASI EN PAHALI İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en yüksek olduğu ilçeler şöyle:

Kadıköy: 68 bin TL

68 bin TL Sarıyer: 65 bin TL

65 bin TL Bakırköy: 60 bin TL

60 bin TL Beşiktaş: 55 bin TL

55 bin TL Adalar: 55 bin TL

55 bin TL Zeytinburnu: 50 bin TL

50 bin TL Üsküdar: 42 bin 500 TL

42 bin 500 TL Eyüpsultan: 42 bin TL

42 bin TL Başakşehir: 38 bin TL

38 bin TL Şişli: 37 bin 500 TL

İSTANBUL'DA KİRASI EN UCUZ İLÇELER

Eylül 2025 döneminde İstanbul’da ortalama kiranın en düşük olduğu ilçeler ise şunlar oldu:

Esenyurt: 19 bin TL

19 bin TL Arnavutköy: 22 bin 500 TL

22 bin 500 TL Sultangazi: 22 bin 500 TL

22 bin 500 TL Gaziosmanpaşa: 22 bin 500 TL

22 bin 500 TL Silivri: 23 bin TL

23 bin TL Çatalca: 25 bin TL

25 bin TL Sultanbeyli: 25 bin TL

25 bin TL Fatih: 25 bin TL

25 bin TL Esenler: 25 bin 500 TL

25 bin 500 TL Avcılar: 27 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi