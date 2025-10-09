Piyasanın Zirve İsmiydi, En Mutlu Gününde Battılar! Almanya'nın 120 Yıllık Dev Şirketi İflas Etti: 350 Çalışan İşsiz Kalacak

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz şirketleri etkilemeye devam ediyor. Yuvarlak örgü makineleri sektöründe dünya lideri konumunda olan Almanya merkezli 120 yıllık dev şirket iflas etti. Kuruluş yıl dönümünde resmen battılar. İşte son dakika iflas haberinin detayları…

Almanya’dan gelen iflas haberi piyasaları şoke etti. Albstadt kentinde faaliyet gösteren ve tekstil makineleri sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan Mayer & Cie, 120 yıllık deneyimlerini sonlandırmak zorunda kaldılar. İflas başvurusu, dünya çapındaki 350 çalışanını da belirsizliğe sürükledi.

120 YILLIK ŞİRKET RESMEN İFLAS ETTİ

Tekstil sektöründe sıklıkla kullanılan yuvarlak örgü makinelerinde dünya pazarının zirvesinde yer alan Mayer & Cie., 120 yıllık faaliyetine son veriyor. Şirket yönetimi, artan finansal baskılara dayanamayarak 23 Eylül tarihinde kendi kontrolünde bir iflas sürecini resmen başlattığını kamuoyuna duyurdu.

ÇALIŞANLARIN ÖZEVERİLİ PERFORMANSI KRİZDEN KURTARAMADI

İç çamaşırı, tişört ve ev tekstili gibi ürünlerin üretiminde kullanılan ileri teknoloji örgü makineleriyle tanınan şirket, sektördeki gücünü 300'den fazla patent ile kanıtlamıştı. Teknolojiye yaptığı büyük yatırımlar sayesinde küresel pazardaki konumunu sağlamlaştıran Mayer & Cie., tüm bu gücüne rağmen finansal darboğazdan kurtulamadı.

Çalışanların özverili performansı da yetmedi

Finansal krizin derinleşmesiyle birlikte şirket çalışanları da durumu düzeltmek adına fedakârlıklarda bulunsa da şirket darboğazdan çıkamadı. Çalışanların daha önceki dönemlerde özel ödemelerden feragat etmesi gibi destekleyici adımlar atılmasına rağmen, küresel piyasalardaki zorluklar ve maliyet artışları iflas sürecinin önüne geçilemedi. 350 kişilik ekibin geleceği, başlatılan bu zorlu süreçle birlikte icra iflas dairesinin denetimine bırakıldı.

