Pazarda Sebze Lüks, Zeytin Hayal Oldu: '1 Hafta Yetsin Diye Gıdım Gıdım Yiyoruz'

İzmir’in semt pazarlarında artan fiyatlar hem alışverişe çıkan vatandaşları hem de tezgâh başındaki esnafı zorladı. Yüksek zamlar sonrasında temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlar da esnaf da isyan etti.

Sebze ve meyveler "yarım kilo" dönemi başladı

İzmir’deki Gültepe semt pazarında sebze ve meyveler çoğunlukla "yarım kilo" olarak fiyatlandırılırken, biberin kilosu 60, patlıcan 35, mandalina 50, şeftali 80, armut 75 liradan satılıyor. Peynirin fiyatı ise en az 200 liradan başladı.

"DAHA KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Alışverişe gelen vatandaşlar, gelirlerinin gıda harcamalarını karşılamaya yetmediğini belirtti. Yıldız Alim "Fiyatlar el yakıyor. Domates, patates gibi en temel ürünleri bile almakta zorlanıyoruz. Torunlarımız var, ne alacağımızı şaşırdık. Geçen yıla göre çok daha kötü durumdayız" dedi.

Emekli de esnafta isyan ediyor

"ZEYTİN BİLE ALAMADIM"

Başka bir vatandaş, poşetinde sadece bir miktar peynir olduğunu söyleyerek "Maaşlar yerinde sayıyor, ama her şey katlanarak artıyor. Zeytin bile alamadım" dedi.

"SAĞLIKLI BESLENMEK LÜKS OLDU"

Emekli Döne Uslu ise aldığı maaşla hem tedavi masraflarını hem de gıda harcamalarını karşılayamadığını söyledi. Uslu "16 bin lira maaş alıyorum ama yetmiyor. Kanser tedavisi görüyorum, sağlıklı beslenmem gerekiyor. Ne et, ne balık yiyebiliyoruz. Bu şartlarda sağlıklı kalmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"HAYAT ZORLAŞTI"

Bir diğer emekli, pazarda yaptığı alışverişin 1000 lirayı geçtiğini vurgulayarak, "Artık gıdaya ulaşmak bile mümkün değil, halkın sabrı tükenecek" dedi.

Aslıhan Gürhan ise, "Boş dönüyoruz. Her şey pahalı, bütçemiz yetersiz. Çocuk okutan, kirada oturan, tek maaşla geçinmeye çalışanlar için hayat daha da zorlaştı" diye konuştu.

