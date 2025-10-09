Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken bir yükselişte gümüş fiyatlarından geldi. Altındaki rekor yükseliş, yatırımcı talebindeki artış ve arz açığının etkisiyle gümüş fiyatları 50 doları aşarak 1980’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Peki gümüş fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ekim 2025 güncel gümüş fiyatları…

Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor?
Emtia piyasasında yıl genelinde sert dalgalanmalar görülürken özellikle altın, gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler öne çıktı.

Gümüş fiyatları altının rekor kıran yükselişi, artan yatırımcı talebi ve arz açığının etkisiyle ilk kez ons başına 50 dolarlık psikolojik seviyeye ulaştı.

GÜMÜŞ FİYATLARI TARİHİ REKOR KIRDI

Değerli metal bugün öğleden sonra ons başına günlük 4 artışla 51 doları gördü. Bu yıl yüzde 73'ün üzerinde değer kazanan gümüş, altın fiyatlarındaki yükselişini tetikleyen faktörlerin yanı sıra spot piyasadaki arz darlığından da faydalandı. Bu seviye, 1980 yılından itibaren görülen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Gümüş fiyatlarında tarihi rekor

TALEP FAZLALĞI VE ARZ AÇIĞI FİYATLARI UÇURDU

Gümüş, dünya genelinde hem yatırım aracı olarak kullanılıyor hem de endüstriyel uygulamalarda önemli bir rol oynuyor. Özellikle güneş panelleri ve rüzgâr türbinlerinde, ki bu iki alan toplam gümüş talebinin yarısından fazlasını oluşturuyor. 2025 yılında talebin arzı üst üste beşinci kez aşması bekleniyor.

Peel Hunt Ltd.’den emtia analisti Kieron Hodgson, dolardaki değer kaybının yatırımcıların altın ve gümüşe ilgisini artırdığını belirterek, "Artık bu yükselişleri klasik ekonomik modellerle açıklamak zor. Yatırımcılar bu metallere, adeta yapay zekâ veya teknoloji hisselerine gösterdikleri heyecanla yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen yaptığı değerlendirmede ise, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD'de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da aslında endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanma getiriyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

