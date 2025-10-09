Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek Açıkladı

Türkiye geneli soğuk hava dalgası etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Meteoroloji güncel harita yayınlayıp İstanbul dahil 10 kent için sağanak uyarısı yaparken Prof. Dr. Orhan Şen’den hafta sonu uyarısı yapıldı. Şen, bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illere kar yağacak? Hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat! Prof. Dr. Orhan Şen’den Kar Yağışı Uyarısı: Bölgeleri Tek Tek Açıkladı
İstanbul ve çevre iller dahil yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Sıcaklıkları 5-6 derece birden düşerken gözler Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılara çevrildi. Son olarak Meteoroloji haritayı yeniden güncelledi. İstanbul dahil 10 kent için sağanak uyarısı geldi.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna kar yağışı uyarısında bulundu. O bölgeleri işaret eden Şen, dışarı çıkacak olan vatandaşları şimdiden uyardı. Peki hangi bölgelerde kar yağışı bekleniyor? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tek tek sıraladı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ORHAN ŞEN’DEN KAR YAĞIŞI UYARISI

Pazar günü Anadolu’da bulunan dağlara kar yağacağını ifade eden Orhan Şen, "Pazar günü, Anadolu'nun dağlarına kar yağar. Örneğin Ilgaz Dağı'nda, Erciyes Dağı'nda, Palandöken'de ve Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde cumartesi akşamı ve pazar günü kar yağışı görülecek. Şehir merkezinde olacağını tahmin etmiyoruz ama yine de sulu kar şeklinde Erzurum'da Erzincan'da görülebilir. Bunun dışında doğuda sıcaklıklar iyice düştü. 6-7 dereceye varan düşüşler var doğuda ama bu geçici bir düşüş. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar tekrar ortalamanın üzerine çıkacak tüm Türkiye'de. Bugün İstanbul yağıştan dolayı soğuk. Anadolu Yakası'nda yağış devam edecek bugün akşama kadar.” dedi.

KAR YAĞACAK BÖLGELERİ TEK TEK SAYDI

Cumartesi gününde ise kar yağışların Batı Karadeniz’de etkili olacağını belirten Şen, “Batı Karadeniz'in tamamında yağış kuvvetli. Cumartesi de buradaki yağışa dikkat edelim. Batı Karadeniz kıyıların 3-4 sene önce meydana gelen su baskınlarını tekrar yaşamak istemiyoruz. Cumartesi günü yağış kuvvetli olacak.” uyarısında bulundu.

