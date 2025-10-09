TikTok Fenomeninin Şüpheli Ölümü! Canlı Yayından Sonra Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güney Kore, TikTok fenomeni Yoon Ji-ah’ın gizemli ölümüyle sarsıldı. Sosyal medyada yaklaşık 300 bin takipçisi bulunan genç kadın, canlı yayınını kapattıktan kısa süre sonra ortadan kayboldu. Üç gün sonra cansız bedeni Muju Dağı eteklerinde bulundu.

CANLI YAYINDAN SONRA KAYBOLDU

11 Eylül’de Incheon’daki Yeongjong Adası’nda canlı yayın yapan 30’lu yaşlardaki Yoon Ji-ah, yayın sonrası telefonlarına yanıt vermemeye başladı. Arkadaşları ve takipçileri durumu fark ederek polise haber verdi. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda, fenomenin bedeni üç gün sonra Kuzey Jeolla Eyaleti’nde, ormanlık alanda bulundu.

CİNAYET ŞÜPHESİ AĞIR BASIYOR

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, 50’li yaşlarında Choi soyadlı bir erkeğin baş şüpheli olarak değerlendirildiği öğrenildi. Choi’nin, kendisini “bir bilişim şirketinin CEO’su” olarak tanıttığı, Yoon’a iş fırsatları ve maddi destek teklif ettiği ortaya çıktı.

FENOMENE MİLYONLARCA WONLUK HEDİYE

Soruşturmada, Choi’nin Yoon Ji-ah’a TikTok yayınları sırasında 100 milyon wonu (yaklaşık 550 bin Hong Kong doları) aşan sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Bu hediyelerin ardından ikili arasında yakın bir iletişim kurulduğu, ancak Yoon’un bir süre sonra görüşmeyi sonlandırmak istediği öğrenildi.

Fenomen Yoon Ji-ah’ın cansız bedeni kaybolduktan üç gün sonra Muju Dağı eteklerinde bulundu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, elde ettiği kamera kayıtlarında Choi’nin Yoon’un önünde diz çökerek ilişkiyi bitirmemesi için yalvardığı anlara ulaştı. Olayın hemen ardından Yoon’un ortadan kaybolması, cinayet ihtimalini güçlendirdi. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak otopsi sonucuyla netleşeceğini belirtti. Choi’nin gözaltına alındığı, telefon ve araç kayıtlarının incelendiği bildirildi.

