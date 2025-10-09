TikTok’ta '67' Akımı Başladı! Milyonlarca Genç '67' Diyor! Ne Anlama Geliyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde sosyal medyada ve özellikle okullarda hızla yayılan '67' akımı, ebeveynler ve öğretmenler arasında büyük merak konusu haline geldi. Çocukların sohbetlerinde sıkça duyulan bu kelime, artık ders aralarında, teneffüslerde ve sosyal medyada bir fenomen haline geldi.

"67" DEĞİL, "ALTI YEDİ"

Bu akımı diğerlerinden ayıran ilk detay, ifadenin "altmış yedi" değil "altı yedi" şeklinde telaffuz edilmesi. TikTok’ta kullanıcılar, bu ifadeyi genellikle iki seçeneği tartar gibi ellerini salladıkları bir jestle birlikte kullanıyor. Şu anda platformda #67 etiketiyle 1,8 milyona yakın video paylaşılmış durumda.

HER ŞEY BİR ŞARKIYLA BAŞLADI

TikTok’ta başlayan '67' akımı kısa sürede okullara kadar yayıldı.

"67" akımının çıkış noktası, rap sanatçısı Skrilla’nın "Doot Doot" isimli parçası oldu. Şarkıda geçen "6-7, otoyolda kornaya bastım" sözleri, akımın ilk fitilini ateşledi. Ancak asıl patlama, bir içerik üreticisinin bu ifadeyi, NBA takımı Charlotte Hornets’ın yıldız oyuncusu LaMelo Ball’un (6 fit 7 inç boyunda) oyun tarzını tanımlamak için kullanmasıyla yaşandı.

SOSYAL MEDYADAN OKULLARA YAYILDI

TikTok’ta kısa sürede milyonlara ulaşan “67” ifadesi, artık çocukların günlük konuşmalarında da yer buluyor. İlkokuldan liseye kadar birçok okulda öğrenciler bu ifadeyi şakalaşırken veya arkadaşlarıyla etkileşim kurarken kullanıyor.

"BRAINROT" ETKİSİ: ANLAMSIZ AMA BULAŞICI

Uzmanlara göre “67” gibi internet akımları, sosyal medya dilinde “brainrot” olarak bilinen bir olgunun parçası. “Brainrot” terimi, anlamı olmayan ama kullanıcıların ilgisini çekip hızla yayılan, eğlenceli ve çoğu zaman absürt içerikleri tanımlıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu tarz viral ifadelerin çocuklar arasında grup içi iletişim biçimi haline geldiğini belirtiyor. “67” örneğinde olduğu gibi, her yeni akımın kısa sürede bir kültürel kod haline geldiğine dikkat çekiyorlar.

Kısacası, TikTok’ta başlayan “67” akımı kısa sürede dijital bir fenomen haline gelirken, okullarda da öğrenciler arasında yeni bir jenerasyon dili olarak yayılmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi