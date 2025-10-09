Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Hadise'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelirini Açıkladı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında şarkıcı Hadise'nin verdiği ifade ortaya çıktı. Hadise ifadesinde, aylık gelirini açıklarken, uyuşturucu kullanıp kullanmadığına dair soruyu da yanıtladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan aralarında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray'ın da bulunduğu ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında şarkıcı Hadise'nin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifade ortaya çıktı. Hadise, verdiği ifadesinde sanatçı olduğunu, aylık gelirinin ise 700 bin ila 800 bin lira arasında olduğunu söyledi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANIYOR MU?

Açıkgöz ifadesinde, kendisine sorulan "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıyor musunuz?" sorusuna, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde ile alakam olmadı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmam. Ayrıca, sosyal medya üzerinden de kullanımı özendirici bir paylaşım kesinlikle yapmadım. Uyuşturucu veya uyarıcı madde içilen bir ortamda kesinlikle bulunmadım, sattığı bilinen biri ile irtibat da kurmadım" dedi.

"Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" diyen şarkıcı, "Bu konuyla ilgili birini aracı kılmadım, herhangi bir para transferi yapmadım. Ben kesinlikle hayatım boyunca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılan bir ortama girmedim" diye konuştu.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Müvekkilim yaşamı boyunca hukuka, toplumsal sorumluluklara ve etik değerlere bağlı bir sanatçı olarak kamuoyu önünde var olmuş ve olmaya devam edecektir. Bu süreçte, müvekkilimin manevi haklarını zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliğindeki asılsız haber ve yorumlara karşı gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını kamuoyuna saygıyla bildiririz. Yargıya olan güvenimizin tam olduğunu ve soruşturma sürecinin sonunda gerçeklerin ortaya çıkacağına inandığımızı bir kez daha vurguluyor, kamuoyunu kısıtlama kararıyla gizli yürütülen bir dosyaya ilişkin teyit edilmemiş haber ve yorumlara itibar etmemeye davet ediyoruz" dedi.

