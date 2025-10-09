Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar! Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanak ve Fırtına Vuracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Çanakkale, Kütahya, Bitlis ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji sağanak ve fırtına uyarısı yaptı

Yağışların Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Zonguldak, Bartın, Ordu, Erzincan, Kayseri ve Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteorolojiye göre, hava sıcaklıkları doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da ise saatte 40-60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. MGM, yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Ayrıca kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde çok bulutlu hava hakim. İstanbul, Bursa ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

İstanbul 19°C, Bursa 18°C, Çanakkale 19°C.

Ege: Sabah saatlerinde Kütahya çevrelerinde kısa süreli sağanak görülecek. Gün içinde hava az bulutlu.

İzmir 22°C, Muğla 19°C, Denizli 19°C.

Akdeniz: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması öngörülüyor.

Adana 23°C, Antalya 24°C, Hatay 23°C.

İç Anadolu: Bölgenin büyük kısmında aralıklı sağanaklar görülecek. Kayseri ve Sivas’ın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.

Ankara 16°C, Konya 19°C, Yozgat 14°C.

Batı Karadeniz: Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Zonguldak 18°C, Bolu 15°C, Düzce 19°C.

Orta ve Doğu Karadeniz: Rize, Trabzon ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak.

Samsun 20°C, Trabzon 21°C, Rize 22°C.

Doğu Anadolu: Erzincan çevrelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Rüzgar zaman zaman saatte 60 km’ye kadar çıkabilir.

Erzurum 21°C, Kars 21°C, Van 22°C.

Güneydoğu Anadolu: Bölgenin batısında sağanak geçişleri görülecek, doğu kesimlerde parçalı bulutlu hava hakim.

Gaziantep 22°C, Diyarbakır 27°C, Siirt 28°C.

Kaynak: Haber Merkezi