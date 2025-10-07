Muğla'nın Ünlü Koyunu Rüzgar Vurdu! Tekneler Sahile Sürüklendi

Muğla’nın turistik ve doğal güzellikleriyle ünlü koylarından biri olan Akbük Koyu’nu şiddetli rüzgar ve fırtına esir aldı. Koydaki tekneler sahile sürüklendi.

Son Güncelleme:
Muğla'nın Ünlü Koyunu Rüzgar Vurdu! Tekneler Sahile Sürüklendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla’nın turistik ve doğal güzellikleriyle ünlü koylarından biri olan Akbük Koyu’nda, şiddetli rüzgar ve fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Olay, Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Sarnıç Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu’nda meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle denizde demirli olan bir tekne, kuvvetli fırtına sebebiyle sahile doğru sürüklendi.

Kuvvetli fırtına sebebiyle denizde zor anlar yaşayan teknenin, alınan tüm önlemlere rağmen karaya oturduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu Değil Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok
Borcu Olanlar Dikkat! Dev Bankadan Korkutan Altın Tahmini: Gramda Tüm Rekorları Unutun Dev Bankadan Altın İçin "Yok Artık" Dedirten Tahmin
Altay Bayındır Tek Hareketiyle İngiltere’nin Kralı Oldu! Bütün Ülke Bunu Konuşuyor, Taraftarlar Bağrına Bastı Bütün Ülke Bunu Konuşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Katliam Gibi Kaza! İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 5 Ölü, 14 Yaralı İşçileri Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı! Ölü ve Yaralılar Var
Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: O Paralar Faiziyle Birlikte Geri Ödenecek
Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı Eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar Pamukkala'de Korkunç Olay! 1 Ay Önce Evlenmişlerdi... Önce Cinayet, Sonra İntihar
İsmi Duyulunca Salon Boşaldı! Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Krizi Ödül Gecesinde Tamer Karadağlı Protestosu