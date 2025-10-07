Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12'nci Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’ın Gebele şehrine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Gebele Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Bölge Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AKP İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gebele'ye gitti.

Kaynak: DHA

