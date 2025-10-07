Bahçeli'den Kritik Çağrı: 'Silahların Tamamı Yakılsın, Ailelerine Kavuşsunlar'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı açılışının arkasından partisinin Meclis'teki ilk grup toplantısında konuşma yaptı. Bahçeli, Meclis açılışına katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet liderleriyle verdiği karelerin çok önemli olduğunu söyledi. "O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafı" diyen MHP lideri, CHP'ye yönelik operasyonları işaret ederek partide kriz olduğunu savundu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı da önemli çağrılarda bulundu.

'CHP LİDERİ, MİLLETİMİZİ DE YOK SAYDI'

Ana muhalefeti hedef alan Bahçeli, "Meclis'te yeni yasama yılı açılış oturumunda sudan bahaneler ile katılmayan, milletin iradesine saygısızlık yapan CHP baltayı taşa vurmuştur. Kendisi sadece sayın Cumhurbaşkanımızı ve Meclis'imizi değil, milletimizi de yok saymıştır. Meclis'in açılışı münasebetiyle yapılan özel oturumun hemen ardından parti genel başkanlarının yan yana oturmaları milletimizi umutlandırmıştır. Tabii bunun demokratik sonuçlarına katlanacaklar. Meclis açılışı oturumu hemen ardından sayın Kurtuluş'un davetine katılan parti başkanlarının yan yana olmaları milletimizi umutlandırmıştır. Teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır. O fotoğraf Türkiye'nin fotoğrafıdır" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

'CHP'DEN BİR HİÇBİR HALT OLMAZ'

Özgür Özel'in Meclis'teki o fotoğraftan rahatsız olmasının aslında bir "kıskançlığın şifresi" olduğunu iddia eden MHP lideri, "Özgür Bey'in sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söyledikleri yerine, partisinde yaşanan usulsüzlüklere kafa yorması daha doğrudur. BM'de Dünya Türkiye'yi konuşmuşken CHP freni boşa almış şarambole yuvarlanmıştı. Bu CHP'den hiçbir halt olmaz olamaz. Mahkeme kapılarına yüz sürmeleri kendi iç meseleleridir. Mahkeme kararları, YSK çıkışları, karşılıklı çıkışlar bölünme eşiğindeki CHP'yi gün yüzüne çıkarmaktadır" dedi.

'SAVCILARLA UĞRAŞMASI SUÇLULUK PSİKOLOJİSİ'

CHP'de kılıçların çekildiğini ve ortak aklın kaybolduğunu ifade eden Bahçeli, "Her önüne geleni suçlamaları omurgalı değildir. İstikrarsızlıkları Türk demokrasi ve siyasi hayatını olumsuz etkileyecektir. CHP'nin yüzleşmesi gereken yolsuzluk iddiaları vardır. Özgür Bey'in savcılar ile uğraşması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır. İBB yolsuzluk ve rüşvetin pençesinde ekosistemin etkisi altındadır. Gayrimeşru işlerin hesabını vermeleri şarttır. Yargılamanın derhal başlaması da dileğimizdir" şeklinde konuştu.

'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL'

BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan ülkelere de teşekkür eden Bahçeli, "Hamas terör örgütü değildir, teröre başvuran asıl haydut İsrail'dir. Hamas bir direniş örgütüdür. Plana Hamas'ın yeşil ışık yakması memnuniyet verici ama süreç zorlu ve tuzaklarla dolu. Savaşın sonlanması ve Hamas'ın kapı aralaması için adres Mısır'dır. Trump, Netanyahu ile görüşmeden önce Türkiye ve diğer ülkeler ile toplantı düzenledi. Bu toplantıda Gazze planında değişiklikler yapıldığı açıklanmıştır. Gazze zincirlerinden kurtarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'İSLAM ÜLKELERİ BU KADAR KARARLI OLAMADI'

Bölge ülkelerinin teşebbüsüyle kurulacak Kudüs paktını işaret eden MHP lideri, "Bir an önce ateşkes ilen edilmeli ve Siyonist barbarlık işgal ettiği yerlerden çekilmelidir. BM Genel Kurulu'nda İspanya Başbakanı 'Tarih sessiz kalanları yargılayacaktır' demişti ve haklıydı. Ne yazıktır ki 57 İslam ülkelerinden biri de bu kararlı duruşu sergileyememiştir. 1967 sınırlarında Filistin devleti kabul edilmeli ve BM'ye de katılmalıdır" dedi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

'İMRALI'DAN BİR ÇAĞRI DAHA GELMELİ'

Devlet Bahçeli, milletin Terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu vurgulayarak "Önyargıların düğümlerini çözmek istiyoruz. Kim ki Terörsüz Türkiye'den rahatsız ise bir acziyet içindedir. Terörsüz Türkiye milli bir hedeftir ve bu yolda ilerleyen süreçte zaman zaman fikir ayrılıkları olabilir, tansiyon da yükselebilir, yeter ki amacımızdan sapmayalım. Siyaset yapılacaksa artık silahların tamamı yakılmalıdır. Kaybına göz yumacağımız tek bir insanımız yoktur. Suça karışmamış kim varsa da gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. İmralı çağrısı da artık genişletilmelidir. İmralı, SDG'ye yeni bir çağrı yapmalıdır. Gerekirse komisyon İmralı'ya gitsin" diye konuştu.

