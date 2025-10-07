İktidara Yakın Yazar Abdulkadir Selvi'den 'CHP' Çıkışı: 'Oyları Arttı' Diyerek Nedenlerini Sıraladı

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, GENAR’ın Eylül 2025 anketine dayanarak CHP'nin oy oranındaki artışı değerlendirdi. Parti içi krizlere yönelik dış müdahalelerin muhalif seçmeni konsolide ettiğini belirten Selvi, seçmenin CHP’ye yöneldiğini aktardı.

İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, İhsan Aktaş’ın başkanlığını yürüttüğü GENAR Araştırma Şirketi’nin Eylül 2025 tarihli siyasi eğilim anketini köşesine taşıdı. Anket verilerine göre AKP bir önceki aya kıyasla oy oranını korurken, CHP'de artış yaşandı.

Selvi’nin Hürriyet'teki köşesinde aktardığı, GENAR'ın Eylül ayı anketine göre partilerin oy oranları şu şekilde: AKP yüzde 33.9, CHP yüzde 32.2, DEM Parti yüzde 9.9 MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 5.2, Zafer Partisi yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, TİP yüzde 1.3, Saadet Partisi yüzde 1.0, Anahtar Parti yüzde 0.9 ve BBP: yüzde 0.6

Aynı araştırma şirketinin Ağustos ayında yaptığı anketle şimdiki anketini karşılaştıran Selvi, AKP'nin oy oranı yüzde 33.6’dan yüzde 33.9’a çıktığını, CHP’nin ise yüzde 30.3’ten yüzde 32.2’ye yükseldiğini aktardı.

‘MUHALİF SEÇMEN CHP ETRAFINDA KENETLENMİŞ'

Selvi, CHP’deki bu yükselişi sadece rakamsal düzeyde değil, siyasi gelişmeler çerçevesinde de değerlendirdi. Selvi, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na Gürsel Tekin’in “kayyım” olarak atanması, partililerin binaya girişinin polis müdahalesiyle engellenmesi ve ardından gelen olağanüstü kurultay sürecinin muhalif seçmende tepki doğurduğunu belirtti.

Selvi, bu durumu şöyle yorumladı:

“Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar. Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanması, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na girmek isteyen kalabalığa gaz sıkılıp müdahalede bulunulması, CHP’nin olağanüstü kurultay yapması, Kılıçdaroğlu’nun kayyum olarak atanacağı tartışmaları muhalif tabanda tepki görmüş. CHP’ye yaramış. CHP tabanını konsolide ettiği gibi, muhalif partilerden CHP’ye oy kaymalarının yaşanmasına neden olmuş. Muhalif seçmenin CHP etrafında kenetlenmesine yol açmış.”

Kaynak: Hürriyet

