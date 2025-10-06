Karar Çıktı! CHP, Kılıçdaroğlu’nun Duruşmasına Katılacak mı?

CHP, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 17 Ekim’de görülecek davasına ilişkin tutumunu netleştirdi. Parti yönetimi, duruşmada en üst düzeyde temsil edileceğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 17 Ekim’de görülecek davasına katılım gösterecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından konuşan Yücel, Kılıçdaroğlu davasının sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. "Genel Başkanımız Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi’nde olacak, ancak partimiz Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında olacak" diyen Yücel, davaya geniş bir heyetle katılım sağlanacağını belirtti.

Yücel ayrıca, CHP’nin yeni parti programı üzerinde kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü ve il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 39. Kurultay tarihinin netleşeceğini söyledi.

Kaynak: DHA

