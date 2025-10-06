O Fotoğraf Çok Eleştirilmişti... DEM Parti Cephesinden Yanıt Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündemdeki konulara ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Meclis’in açılış özel oturumuna ve TBMM’nin açılış resepsiyonuna CHP'nin katılmamasını değerlendiren Bakırhan, CHP’nin aldığı karara saygı gösterdiğini belirtti. Bakırhan, DEM Partililerin ve diğer muhalefet partilerinin liderlerinin Erdoğan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarına yönelik eleştirileri ise haksız bulduğunu söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı, kendilerinin bir eleştiri, öz eleştiri partisi olduklarını söyleyerek "Evet toplum eleştiriyorsa bundan kendimize dersler alıyoruz. Asla topluma rağmen siyaset yapmayız. Toplumun çoğunlukla eleştirdiği bir kareyi de bir zafer, bir başarı, onlara rağmen iyi bir şey olarak anlatmayız ama bir fotoğraf karesine de çok büyük anlam yüklememek gerekiyor. Meclis zaten müzakere, diyalog üzerinedir" diye konuştu.

'ORTAK GÖRÜNTÜ VERMEK İTTİFAK DEMEK DEĞİL'

"Türkiye toplumu, siyasi partileri orada sorunları tartışsın, çözsün diye, bir arada müzakere etsin diye göndermiş" diyen Bakırhan, "Aslında bugüne kadar bu ve benzer görüntülerin olmaması büyük eksiklikti. Türkiye toplumunu getirdiğimiz yere bakar mısınız? Meclis'te siyasi partilerin bir araya gelmesi eleştiri konusu oluyor. Niye bugüne kadar olmamış? Her dönem bir parti, birkaç parti ötekileştirilmiş. Bugün bir araya gelince de toplum garipsiyor. Niçin Meclis'teyiz? Biz zaten 'müzakere partisiyiz' diyoruz. Müzakere için oradayız" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

Tuncer Bakırhan; Kürt meselesi, ekonomi meselesi, Alevi yurttaşların sorunları, kadınların yaşadığı ağır sorunları gidermek, ekonomide adalet için, emekliler, ezilenler ve katledilen doğa için Meclis'te olduklarını vurgulayarak "Evet, rekabet var, mücadele var. Günün sonunda da eğer topluma da yarayacaksa, toplumu rahatlatacaksa ortak görüntüler de verilir, ortak masaya da oturulur. Ortak görüntü vermek, ittifak etmek, işbirliği etmek anlamına gelmiyor. Tam tersine artık konuşabilmeyi başarmalıyız. Böylesine bir kutuplaştırılmış ki toplum bir siyasi parti, bir başka partiyle oturduğu zaman çok büyük anlamlar yükleniyor. Biz Türkiye'nin en zorlu koşullarda mücadele eden çok önemli demokratik muhalefet zeminiyiz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE OPERASYONLARI İŞARET ETTİ

Bakırhan, kimliklerinin belli olduğunu söyleyerek "Bizim eğer tavrımız, duruşumuz merak ediliyorsa cezaevindeki yoldaşlarımızın ortaya koyduğu tutumdan nerede durduğumuz anlaşılır. CHP'ye, belediyelerine dönük operasyonlar ve tutuklamalar karşısında nerede durduğumuza bakılırsa bizim ne olduğumuz, kim olduğumuz, ne yapmaya çalıştığımız anlaşılır" dedi.

Hiç kimsenin CHP İstanbul İl Örgütü'ne yapılan operasyon ve sonrasında polis ablukasını devirmek için oraya gitmediğini ama Tülay Hatimoğulları ile kendisinin oraya gittiğini belirten Bakırhan, "Polis panzerleri arasında binaya girdik. Net bir şekilde tavrımızı ortaya koyduk. 'Bu bir yanlıştır' dedik. 'Bu tür şeylerden vazgeçilmelidir' dedik. Hem de ayın 15'inden önce gittik. Niye? İktidarın bu konudaki politikalarını eleştirmek için, karar verilmeden önce DEM Parti'nin, Kürtlerin tavrını net bir şekilde ortaya koymak için gittik" diye konuştu.

Vicdanlı olunması gerektiğini söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Binlerce karelik fotoğrafta bir tebessümlü bir kareyi alıp onun üzerinden Türkiye'nin en dinamik, en kararlı, 12 partisi kapatılmasına rağmen vazgeçmeyen, direnen, duran bir siyasi partisinin böyle bu biçimde eleştirilmesi doğrusunu söylemek gerekirse bizim açımızdan değil genel anlamda üzücü. Demokrasi adına üzücü. Biz bu meselenin çözümü için herkesle oturmaya, müzakere etmeye varız" ifadelerini kullandı.

1 Ekim Meclis açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet liderleri

'HEM MÜZAKERE HEM MÜCADELE EDERİZ'

Muhalefet yapma kimliğinden alıkonulmadıklarının altını çizen Bakırhan, "Biz hem müzakere ederiz hem sokakta mücadele ederiz. Hem fotoğraf veririz hem çevre kırımı karşısında Muğla'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'yla birlikte miting yaparız. İstanbul İl Örgütü'ne dönük hukuksuzluklarla ilgili gider önünde açıklama yaparız. Biz üçüncü yoluz" dedi.

"Müzakereye de açık yaklaşırız, samimi yaklaşırız, mücadeleyi de açık yaparız" diyen Bakırhan, "Cezaevini, baskıları, kapatılmayı dikkate almadan doğruyu söyleriz. Şimdi böyle bir geleneği bir fotoğrafla, iktidarla ilişkilendirmek, başka anlamlar yüklemek gerçekten çok kötü çünkü açıkça sizin aracılığınızla söylüyorum; bunu yapanlar iyi niyetli değil. Bunu yapanların niyeti kırılgan olan Kürt kitlesini aslında muhalefet zemininden uzaklaştırarak tepkilendirecek bir noktaya getirmektir" şeklinde konuştu.

Tuncer Bakırhan, süreci önemsediklerini ifade ederek "Diyarbakır'da, Kars'ta, Siirt'te kimi televizyon ve basın yayın organlarındaki bu söylemi kullanan insanların sanki ana muhalefet partisi adına konuştuğunu insanlar düşünüyor. Dolayısıyla herkese de bir sorumluluk düşüyor. Bizim mücadelemize bakarak değerlendirilelim. Bir fotoğrafa çok anlamlar yüklenmemeli ama biz bu süreci de önemsiyoruz. İlerlesin istiyoruz. Bu konuda samimiyiz. 7/24 saat sokaklardayız" dedi.

'BU DEĞERLENDİRMELER BİZİ KIRIYOR'

2013-2015 yıllarında çözüm süreci dönemindeki görev alan Akil İnsanlar grubu ile bir araya geldiklerini anımsatan Bakırhan, "DEM Parti, büyük emeklerle, büyük bedellerle bugünlere gelmiş bir siyasi partidir. Arkamızda yüzlerce arkadaşımızın yaşamını yitirdiği bir mücadele var. Binlerce arkadaşımızın onurlu şekilde cezaevindeki duruşları, direnişleri var. Bu hukuksuzluklara, antidemokratik uygulamalara karşı nasıl büyük bir mücadele yürüttüğümüzü sanırım bilmeyen yoktur. Dolayısıyla bu algılar, bu yalan yanlış değerlendirmeler sadece bizi kırmıyor. Bizim tabanımızı, kitlemizi de kırıyor. Muhalefete karşı da tepkilendiriyor" ifadelerini kullandı.

'SAYIN ÖZEL ARAMASA ŞAŞIRIRDIK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini aradığı anımsatılarak, “Özel, ‘muhalefete muhalefet etme dönemi sona erdi’ dedi. Bekliyor muydunuz böyle bir çıkış ve bu telefon sizi şaşırttı mı?” sorusuna Bakırhan "Bizim Sayın Özel ile aslında dönem dönem görüştüğümüz, bir araya geldiğimiz bir durumumuz var. Çok önemli şeyler söyledi. Genel kapsayıcı, bu meselelere sağduyu ile yaklaşan bir lider. Bizi aramasına şaşırmadık, aramasaydı şaşırırdık çünkü duyarlı bir insan. Bu tür durumlarda kesinlikle tavrını net olarak ortaya koyan bir parti başkanı olarak gördüğümüz için şaşırmadık. Teşekkür ediyoruz. Sayın Özel, en zor süreçlerde bizi arayan ve dayanışma duygularını ortaya koyan, aslında Türkiye'deki siyasette de yeni bir çığır açan birisidir. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Dönem dönem memleket meselelerine ilişkin düşüncelerimizi de birbirimizle paylaşıyoruz. Özel'in yaklaşımını biz de, tabanımız da pozitif olumlu olarak değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.

