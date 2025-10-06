Ayşe Kulin CHP’ye Üye Oldu: Rozetini Özgür Özel Taktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nde yazar ve gazeteci Ayşe Kulin ile bir araya geldi. Partiye üye olan Kulin’e rozetini takan Özel, üyelik formunu da imzaladı.

Görüşmede, eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da yer aldı.

AYŞE KULİN KİMDİR?

Ayşe Kulin, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olarak roman, öykü, biyografi ve köşe yazılarıyla tanınan bir yazar ve gazetecidir. 1941 yılında İstanbul’da doğan Kulin, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nde eğitim gördü. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabirlik ve editörlük yaptıktan sonra, 1984 yılında yazdığı ilk öykü kitabı Güneşe Dön Yüzünü ile edebiyat dünyasına adım attı.

Kulin, özellikle Adı: Aylin (1997), Füreya (1999), Köprü (2001), Nefes Nefese (2002) ve Veda (2008) gibi eserleriyle geniş bir okur kitlesine ulaştı. Romanlarında genellikle toplumsal meseleler, tarih, kadın hakları ve aile ilişkileri gibi temaları işleyen Kulin, 1997’de Adı: Aylin ile Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü kazandı. Eserleri çok sayıda dile çevrildi ve bazıları dizi ya da filme uyarlandı.

Gazetecilik kariyerinde de önemli bir yere sahip olan Kulin, çeşitli köşe yazılarıyla sosyal adalet, insan hakları ve demokrasi gibi konularda görüşlerini paylaşmıştır. Yazarın, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan biyografik eserleri ve sürükleyici anlatımı, onu edebiyat dünyasında ayrıcalıklı bir konuma yerleştirmiştir.

Kaynak: DHA