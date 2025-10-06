Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Enerji arz güvenliğinin en stratejik öneme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Enerji arzı güvenliği noktasında bizleri sınanmakla dolu bir gelecek bekliyor. Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı. Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 81 ilin tamamına doğal gazı ulaştırdık."

