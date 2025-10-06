'Süreç' Komisyonu PKK Lideri Öcalan'ı Dinleyecek mi? Beştepe'den Dikkat Çeken Açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, 'süreç' komisyonunun PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme eleştirilerine yanıt verdi. “TBMM’nin Öcalan’ın ayağına gitmeyeceği” argümanını hatalı bulduğunu belirten Uçum, "Öcalan Devlete ait bir ceza infaz kurumundadır. TBMM temsilcilerinin Devlete ait ceza infaz kurumlarına gitmesi kimsenin ayağına gitmek olarak asla kabul edilemez" dedi. Uçum, Öcalan'ın dinlenmesine karar verilmesi durumunda görüşmenin dinleme faaliyeti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, TBMM’de PKK’nin silahsızlanma sürecinde yasal zemin oluşturmak üzere kurulan komisyonun, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uçum, komisyonun dinleme faaliyetlerinin tamamlandığını ve Öcalan’ın da bu kapsamda dinlenebileceğini belirterek, sürecin müzakere değil, sadece dinleme niteliği taşıdığını ifade etti.

'SON DERECE HATALI'

Uçum paylaşımında, komisyonun daha önce çağırdığı kişilerle fikir alışverişi yapmadığı, yalnızca sözlerini dinlediğini belirtti. İki temel eleştiriye değinen Uçum, birincisinin TBMM heyetinin Öcalan ile müzakere yapmasının kabul edilemez olduğu görüşü olduğunu, ikincisinin ise “TBMM heyetinin Öcalan’ın ayağına gidemeyeceği” argümanı olduğunu kaydetti. Bu ikinci yaklaşıma “son derece hatalı” diyen Uçum, Öcalan’ın devlet ceza infaz kurumunda bulunduğunu ve TBMM komisyonlarının benzer kurumları daha önce ziyaret ettiğini hatırlattı. “Kimse bu ziyaretleri mahkumların ayağına gitmek olarak görmemiştir” ifadesini kullandı.

'ÖCALAN'IN KARARLARININ ÖNEMİNİ GÖZ ARDI ETMEMEK GEREK'

PKK’nın silah bırakma sürecinde Öcalan’ın verdiği kararların önemine dikkat çeken Uçum, “Geçiş sürecinde terör örgütünün feshi ve kesin silah bırakma bakımından Öcalan’ın verdiği kararların önemini göz ardı etmemek gerekir” dedi. Terörsüz Türkiye’ye geçiş sonrası Öcalan’ın etkili olduğu mecraların demokratik siyasete entegrasyonuna ve bazı unsurların topluma kazandırılmasına katkı sağlayabileceği ihtimalini gözetmek gerektiğini belirten Uçum, devlet politikalarının bu unsurları hesaba kattığını, aksi halde beka için gereğini yapacağını ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın daha önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrı yaparak, komisyonun Öcalan’ın beyanlarını almak için 3-4 kişilik heyet görevlendirebileceğini söylemesi de hatırlatıldı. Uçum, dinleme faaliyetleri sonrası komisyon raporunun TBMM Başkanlığı’na sunulacağını ve bunun ardından silahsızlanma sürecine ilişkin yasal çalışmalara başlanılacağını ifade etti.

ÇOK OKUNANLAR
