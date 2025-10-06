AİHM’in Selahattin Demirtaş Kararı İçin Geri Sayım! Tahliye Edilecek mi?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulduğu ikinci ihlal ve tahliye kararına ilişkin Türkiye’nin itiraz süresi 8 Ekim 2025’te sona eriyor. Diyarbakır Barosu, AİHM’nin bağlayıcı kararının uygulanması ve Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması için yazılı bir açıklama yaptı.

'SİYASİ BİR MÜDAHALE'

Baro’nun açıklamasında, AİHM’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararında, “Sayın Selahattin Demirtaş'ın 2019 yılında yeniden tutuklanmasının hukuki temelden yoksun ve esasen siyasi saiklerle gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır. Mahkeme, bu tutuklamanın Sayın Demirtaş'ın özgürlük ve güvenlik hakkı, makul sürede yargılanma hakkı ile tutukluluğun yargı denetimine tabi tutulması hakkını ihlal ettiğini belirtmiş, söz konusu uygulamanın demokratik kamuoyu tartışmasını ve seçilme hakkını engelleyen siyasi bir müdahale niteliği taşıdığını açıkça ifade etmiştir” ifadelerine yer verildi.

AİHM’nin, Türkiye’yi Demirtaş’ın serbest bırakılması ve benzer uygulamalara son verilmesi yönünde yükümlü kıldığı belirtilen açıklamada, mahkemenin daha sonraki başvurularda da benzer gerekçelerle sürdürülen tutuklamaların siyasi nitelikte olduğunu ve yargı bağımsızlığını zedelediğini vurguladığına dikkat çekildi.

'TOPLUMSAL SÜRECİN ZORUNLU ADIMI'

Diyarbakır Barosu, Demirtaş’ın tahliyesinin yalnızca kendisini değil, Kobani davasında yargılanan ve tutuklu bulunan diğer siyasetçileri de ilgilendirdiğini belirterek, “Demirtaş’ın tahliyesi içerisinde bulunduğumuz toplumsal sürecin zorunlu bir adımı olarak görülmeli ve buna ilişkin yargısal kararların da süreci olumlu yönde geliştireceği göz ardı edilmemelidir” dedi.

AİHM kararına itiraz edilmemesi halinde kararın 8 Ekim 2025’te kesinleşeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönündeki talep, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve demokratik hakların korunması açısından hayati öneme sahip bir adım teşkil edecektir. Bu çerçevede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bağlayıcı nitelikteki kararları doğrultusunda, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca uluslararası sözleşmelerin iç hukuk üzerindeki üstünlüğü de gözetilerek, Sayın Selahattin Demirtaş’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz.”

Baro, ayrıca siyasi nitelikli tutuklamalara son verilmesi ve yargı organlarının evrensel hukuk normlarına uygun hareket etmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA