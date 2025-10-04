Kritik Dönemeç... Selahattin Demirtaş İçin Harekete Geçtiler: Gözler 8 Ekim'de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edirne Cezaevi'nde 2016 Kasım ayından beri tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın hukuki mücadelesi, AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal hükümlerine rağmen hız kesmeden sürüyor. AİHM'in Demirtaş hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına Türkiye'nin itiraz süresi de 8 Ekim'de doluyor. Eğer itiraz gelmezse, karar kesinleşecek ve bu durum tahliye sürecini doğrudan etkileyecek.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kobani davasında verdiği cezaya ilişkin gerekçeli karar, tam 13 ay süren bir çalışmanın ürünü olarak 30 bin sayfa hacminde tamamlandı. Buna karşılık Demirtaş'ın hukuk ekibi, 400 sayfalık detaylı bir itiraz metni hazırlayarak savunma hattını güçlendirdi.

24 Eylül tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulan istinaf dilekçesinde, AİHM'in önceki ihlal ve tahliye içtihatlarına atıf yapılarak, tutukluluk halinin sona erdirilmesi vurgulandı. Mahkeme, başvuruya esas numarası vererek dosyayı kayda aldı. İlgili dairenin, tahliye talebini en geç önümüzdeki hafta değerlendirmesi öngörülüyor.

8 EKİM KRİTİK!

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, daha önce yaptığı açıklamada AİHM'in ihlal hükmünü hatırlatarak, "tahliye süreci açısından 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu" ifade etmişti. Demirtaş ise bu tarih için "Sürecin turnusol kağıdı" yorumunu yapmıştı.

