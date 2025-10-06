AKP'ye Geçerek Tepki Çekmişti, İlk Meclis Toplantısında Gerginlik! Özlem Vural Gürzel'e İçerde ve Dışarda Protesto, 1 Kişi İstifa Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başkanvekilliği görevine getirilen Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçmesi sonrası, Beykoz Belediyesi’nde ilk Meclis toplantısı bugün yapıldı. Polis ablukasında gerçekleşen toplantı öncesi belediye binası önünde toplanan CHP Beykoz İlçe Başkanlığı yöneticileri ve çok sayıda vatandaş, Gürzel’i istifa etmeye çağırdı.

Protesto sırasında “Özlem istifa”, “AKP halka hesap verecek” sloganları atıldı. CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, “Beykozluların helal oylarını harama çevirdiler. Onun için kendisini mecliste istifaya davet ettik. Bir an önce istifa etmesini bekliyoruz” dedi. Düzgün, kendisine yöneltilen bir şikayet nedeniyle emniyete ifade vermeye çağrıldığını da belirtti.

CHP’liler hem belediye önünde hem Meclis'te Gürzel’i protesto ederek, istifaya çağırdı.

'BEYKOZLU OLMAYAN HARAMZADE'

Düzgün konuşmasında, “Yıllardır Beykoz ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. Ancak, seçilmiş belediye başkanımız Silivri zindanında. Ve onun yerine, hiç Beykozlu olmayan bu haramzade buraya geldi. Anamızın ak sütü gibi helal oylarımızla, binlerce Beykozlunun oylarıyla seçilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin olan bu belediyeyi sattı. Beykoz’da ona başkanlık yaptırmayacağız. Hep beraber bunu başaracağız... Bu mecliste utanarak oturacak. Eninde sonunda istifa edecek, buradan gidecek. Beykoz Belediyesi de Beykozluluların olacak” ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AKP'ye geçişinin ardından yapılan ilk meclis toplantısı gergin geçti.

MECLİS'TE PROTESTO VE İSTİFA

Toplantıda CHP’li meclis üyeleri, Gürzel’in konuşması sırasında masalara vurarak protesto gösterisinde bulundu ve ardından salonu terk etti. CHP’li Meclis Üyesi Esengül Yılmaz, Gürzel’in AK Parti’ye geçişine tepki göstererek katiplik görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, “Beykoz halkının oylarıyla kazanılmış belediye başkanlığı ve meclis çoğunluğunu vekaleten üstlenen kişinin AKP’ye geçme kararını onaylamam mümkün değildir. Bu, ne vicdani ne de insani bakış açıma uymamaktadır. Bu nedenle katiplik görevimden istifa ediyorum” dedi.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Belediye önünde toplanan Beykozlular da Gürzel’in istifasını talep etti. Vatandaşlar, “Oylarımızı CHP’ye verdik, AKP’ye değil. Oylarımızı geri istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bir vatandaş, “İhanete uğradık. Adalet istiyoruz. Bizim oylarımızla orada durmasın” derken, bir diğeri “Madem partiden istifa etti, vekillikten de istifa etsin, gitsin” ifadelerini kullandı. Bir başka Beykozlu ise, “55 senedir sosyal demokratım. Bizim oyumuzu aldı, istismar etti. Bu yapılan doğru değil” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA