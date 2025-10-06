DEM Parti'den Kritik 'Demirtaş' ve 'Yüksekdağ' Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, 6-8 Ekim 2024’teki Kobani eylemlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu tutuklular için çağrı yaptı.

Açıklamada, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobanî tutsakları ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü bir an evvel sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

'HDP'NİN ÇAĞRILARI YANITSIZ BIRAKILDI'

Olayların üzerinden 11 yıl geçtiği ve 54 vatandaşın hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “6-8 Ekim’de yaşanan ölümlerin arkasındaki odakların ortaya çıkarılması için sayısız defa çağrı yapmasına ve konuyu her fırsatta Meclis gündemine taşımasına rağmen HDP’nin çağrıları yanıtsız bırakılmış, Meclis araştırma önergeleri de iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir. Bu dönemde gözaltına alınan birçok yurttaşımız ağır cezalara çarptırılmıştır. Olaylar esnasında yaşamını yitiren yurttaşlarımızla ilgili açılan soruşturma süreçlerinde ise bir arpa boyu yol alınmamıştır. Öte yandan, aralarında önceki dönem HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile MYK üyesi arkadaşlarımızın bulunduğu siyasetçiler hakkında Kobanî Kumpas Davası açılmıştır. 2021’de başlayan bu dava boyunca tutsak arkadaşlarımız yargılanan değil yargılayan olmuş, hakikatleri her duruşmada en sarih şekilde dile getirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

24 siyasetçiye 407 yıl 7 ay hapis cezası verilmesinin ‘demokrasiye kesilmiş bir fatura’ olarak nitelendirildiği açıklamada, “Verilen cezalar, hukuki bir temele değil; dayanaksız suçlamalara, baskıyla alınmış veya kurgulanmış tanık beyanlarına ve demokratik siyaset sınırları içindeki konuşma, çağrı ve açıklamalara dayanmaktadır. Dolayısıyla bu haksız ve hukuksuz cezalar demokratik siyaset hakkına verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

'ÖZGÜRLÜKLERİ BİR AN EVVEL SAĞLANMALI'

Açıklamada, AİHM’nin Demirtaş ve Yüksekdağ kararlarının gereğinin yapılmasına yönelik çağrıda bulunulurken, “Kobanî Kumpas Davasında gerekçeli karar açıklandıktan sonra AİHM’in 8 Temmuz 2025’te açıkladığı Demirtaş kararında ise yapılan yargılamanın hukuka aykırı olduğu bir kez daha ifade edilmiş, Demirtaş ve diğer tutukluların serbest bırakılması istenmiştir. Bu karar 8 Ekim 2025 tarihinde kesinleşmelidir. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Kobanî tutsakları ve tüm siyasi tutsakların özgürlüğü bir an evvel sağlanmalıdır” denildi.

