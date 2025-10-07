Dün Belli Olmuştu... Nobel Tıp Ödülü'nü Kazanan Bilim İnsanına Ulaşılamıyor

2025 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan bilim insanlarından olan Fred Ramsdell, teknolojiden uzak dağlık bölgede doğa yürüyüşü yaptığı ve "dijital bir detoks" yaptığı için Nobel kazandığını hala bilmiyor. Nobel Komitesi, ödülü kazandığını bildirmek üzere kendisine ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ABD'li bilim insanı Fred Ramsdell, Seattle’dan Mary Brunkow ve Japonya’daki Osaka Üniversitesi’nden Shimon Sakaguchi ile birlikte bağışıklık sistemi üzerine yaptığı önemli keşifler sayesinde 2025 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Ancak Ramsdell’in şu anda Idaho eyaletinde dağlık bir bölgede telefonsuz bir yaşam sürmesi ve dijital iletişim araçlarından soyutlanmış olması, Nobel Komitesi’nin kendisine ulaşmasına engel oldu. Ramsdell’in yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı laboratuvarın kurucu ortağı Jeffrey Bluestone da kendisine ulaşamadığını belirterek "Sanırım Idaho’nun vahşi doğasında sırt çantasıyla geziyor” diye konuştu.

DİĞER İSME DE ULAŞMAKTA ZORLANDILAR

The Guardian'ın aktardığına göre; Nobel Komitesi, Seattle’da yaşayan bilim insanı Mary Brunkow’a da zaman farkı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. Çünkü Stockholm ile ABD’nin batı yakası arasında 9 saat fark var.

Nobel Komitesi, benzer bir durumu 2020 yılında Ekonomi Ödülü’nü kazanan Bob Wilson ve Paul Milgrom ile yaşamıştı. Wilson gece yarısı çalan telefonu kapatmış, Milgrom ise ancak komşusunun kapısını çalmasıyla çağrıyı duymuştu.

