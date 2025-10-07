X (Twitter) Çöktü mü? Kullanıcılar Erişim Problemi Yaşıyor

Sosyal medya platformu Twitter (X) çöktü mü sorusu sabah saatlerinden itibaren sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar platforma erişim sağlayamadıklarını belirtirken, kesinti raporları da artış gösterdi.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), 7 Ekim 2025 Salı günü sabah saatlerinden itibaren teknik aksaklıklarla gündeme geldi. Kullanıcılar, X'e giriş yaparken yavaşlama ve içeriklerin yüklenmemesi gibi problemler yaşadıklarını bildirdi.

GROK’DA DA ERİŞİM PROBLEMİ

Erişim sorunları yalnızca ana platformla sınırlı kalmadı. X’in yapay zekâ destekli asistanı Grok da aynı saatlerde kullanıcı taleplerine yanıt verememeye başladı. Birçok kullanıcı, Grok'un tamamen işlevsiz hale geldiğini ifade etti.

Kesintileri anlık olarak izleyen Downdetector gibi platformlara göre, X’te gün içerisinde çeşitli aralıklarla erişim problemleri yaşandığı doğrulandı. Ancak yaşanan sorunun kaynağına dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

Twitter Grok
