Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02.54'te 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş ise sık sık depremlerin yaşanmasının nedeninin, Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin fay hatlarını tetiklemesi olduğunu söyledi.

Kütahya Beşik Gibi! Ünlü Profesör Deprem Fırtınasının Nedenini Açıkladı
Kütahya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 12,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, panik yarattı.

KÜTAHYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 02.54’te merkez üssü İlimiz Simav ilçesi Maden köyü olmak üzere 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde, sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vakıa ile karşılaşılmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi korusun." ifadelerini kullandı.

DEPREMLER NEDEN ARTTI?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Kütahya'daki depremi yorumladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki sarsıntıların artmasının sebebini açıkladı. Bektaş, "4 gün önceki 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra depremsellik 4,9 ile Kuzeydoğuya, Kütahya-Tavşanlı istikametine doğru büyümeye devam ediyor. 6,1 Sındırgı depremi çevre fay sistemi içerisinde dolaşan sıcak su valfını açtığı için depremsellikte arttı." dedi.

Kaynak: AA

Deprem Kütahya
