Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...
10 Ekim 2024 Cuma sabahı saat 07:15 itibarıyla dolar/TL 41,7990 alış ve 41,8432 satış seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 48,3867 TL civarında seyrediyor. Küresel ekonomik gelişmeler kurları etkilemeye devam ediyor.
Türkiye'de döviz piyasaları, 10 Ekim 2024 Cuma günü sabah saatlerinde küresel dalgalanmaların gölgesinde hareketlilik yaşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği USD/TRY ve EUR/TRY kurları, günlük işlemler için banka ve serbest piyasa fiyatlarıyla takip ediliyor.
İşte en güncel veriler:
Dolar/TL alış fiyatı 41,7990 TL, satış fiyatı ise 41,8432 TL olarak kaydedildi. Euro/TL kuru da aynı saatte 48,3867 TL seviyesinde işlem gördü.
Kaynak: Haber Merkezi
