Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...

10 Ekim 2024 Cuma sabahı saat 07:15 itibarıyla dolar/TL 41,7990 alış ve 41,8432 satış seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 48,3867 TL civarında seyrediyor. Küresel ekonomik gelişmeler kurları etkilemeye devam ediyor.

Son Güncelleme:
Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de döviz piyasaları, 10 Ekim 2024 Cuma günü sabah saatlerinde küresel dalgalanmaların gölgesinde hareketlilik yaşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği USD/TRY ve EUR/TRY kurları, günlük işlemler için banka ve serbest piyasa fiyatlarıyla takip ediliyor.

İşte en güncel veriler:

Dolar/TL alış fiyatı 41,7990 TL, satış fiyatı ise 41,8432 TL olarak kaydedildi. Euro/TL kuru da aynı saatte 48,3867 TL seviyesinde işlem gördü.

Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert DüştüRekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert DüştüEkonomi

Piyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk VerileriPiyasalar Hareketli Başladı! Dolar Arttı, Euro Düştü... İşte Yeni Günün İlk VerileriEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Son Güncelleme:
Türkiye’nin Prestij Projesi Skandalla Sarsıldı! Dev Holdingin Patronuna Ağır Suçlama Türkiye’nin Prestij Projesi Skandalla Sarsıldı! Dev Holdingin Patronuna Ağır Suçlama
Altından Sonra Bir Sıçrama Ondan Geldi! Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü: Gümüş Fiyatları Neden Yükseliyor? Gümüş Fiyatları 45 Yılın Zirvesini Gördü:
Trabzon, Rize, Samsun ve Kastamonu’ya Yağış Uyarısı! Birden Bastıracak Tir Tir Titretecek Birden Bastıracak Tir Tir Titretecek! Tarih Verildi
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
ÇOK OKUNANLAR
'Ateş Çemberi'nde 7.4'lük Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde 7.4'lük Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu Otelde Doğum Yapıp Hastaneye Gitti, Bebeğin Cesedi Terasta Bulundu
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Enes Batur’dan Şaşırtan Karar: 16 Milyon Abonelik Youtube Kanalını Kapattı! Şok Karar! Herkes Sebebini Merak Ediyor
Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı! Kuvvetli Yağış Bastıracak