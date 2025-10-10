Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de döviz piyasaları, 10 Ekim 2024 Cuma günü sabah saatlerinde küresel dalgalanmaların gölgesinde hareketlilik yaşıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği USD/TRY ve EUR/TRY kurları, günlük işlemler için banka ve serbest piyasa fiyatlarıyla takip ediliyor.

İşte en güncel veriler:

Dolar/TL alış fiyatı 41,7990 TL, satış fiyatı ise 41,8432 TL olarak kaydedildi. Euro/TL kuru da aynı saatte 48,3867 TL seviyesinde işlem gördü.

Kaynak: Haber Merkezi