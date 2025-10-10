Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni Fiyatı

Elektrikli otomobil devi Tesla, ekim ayında Türkiye fiyatlarına bir kez daha zam yaptı. Model Y serisinin en uygun fiyatlı versiyonu olan Model Y SR’ın satış fiyatı kısa sürede ikinci kez zamlanarak 2 milyon 420 bin 625 TL’ye yükseldi.

Tesla Türkiye'de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni Fiyatı
Tesla, Türkiye’deki fiyat listesini ekim ayında bir kez daha değiştirdi. Geçtiğimiz haftalarda performans versiyonuyla birlikte fiyatı artırılan Model Y SR, 2 milyon 305 bin 500 TL’den satışa sunuluyordu. Şirket, son yapılan zamla birlikte aracın fiyatını 2 milyon 420 bin 625 TL seviyesine çıkardı.

MODEL Y SERİSİNDE TÜM FİYATLARI DEĞİŞTİ

Yeni zamlarla birlikte Tesla Model Y serisindeki fiyatlar şu şekilde güncellendi:

  • Model Y Uzun Menzil Arkadan İtişli: 3 milyon 225 bin 240 TL
  • Model Y Uzun Menzil Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL
  • Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

YENİ MODEL Y STANDARD YOLDA

Tesla Model Y SR'ın satış fiyatı 2 milyon 420 bin 625 TL'ye yükseldi.
Tesla Model Y SR’ın satış fiyatı 2 milyon 420 bin 625 TL’ye yükseldi.

Şirketin Almanya pazarında Model Y SR’ın yerini, donanımı azaltılmış ve daha uygun fiyatlı “Model Y Standard” adlı versiyon aldı. Sektör kaynaklarına göre bu modelin Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.
Ancak yeni versiyonun fiyatının 2,4 milyon TL’nin çok altında olmayacağı öngörülüyor. Tesla’dan Türkiye’deki yeni modelin satış tarihi ve fiyatına ilişkin resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

