Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Milyonları İlgilendiriyor! Başvuru İçin Son Gün

Bankalara borcu bulunan bireyler için sunulan yapılandırma fırsatında başvurular bugün sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 10 Temmuz 2025’te alınan kararla hayata geçirilen düzenleme, gecikmiş ödemesi bulunan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı (KMH) sahiplerini kapsıyor.

Yeni yapılandırma kapsamında, borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek. Düzenleme sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen bireysel kredi kartlarını da içeriyor. Kredilerde 30 günü aşan gecikme şartı aranmayacak; her türlü gecikme yapılandırma için yeterli sayılacak.

AYLIK TAKSİTLER ASGARİ TUTARA EKLENECEK

Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50’si ödenmeden, kart sahibine yeni limit artışı yapılmayacak. Ayrıca, yeniden yapılandırma tutarının kart limitini aşması halinde bu miktar limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

YAPILANDIRMA FAİZİ YÜZDE 3,11

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak açıkladı. Bu orana KKDF ve BSMV gibi vergiler eklendiğinde, kredinin aylık toplam maliyeti yüzde 4,04 seviyesine ulaşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi