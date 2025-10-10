Kırmızı Ette Sert Fren! Fiyatlar Düşmeye Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, Bursa Tarım Fuarı’nda yaptığı açıklamada, büyükbaş hayvanlarda görülen şap ve üç gün hastalıklarının üreticiyi ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Doğru, bu hastalıkların hem süt veriminde hem de et üretiminde düşüşe neden olduğunu belirtti.

"HAYVANLAR ERKEN KESİME GİDİYOR"

Hastalığın etkisiyle besicilerin tedavi süreciyle uğraşmak istemediğini ifade eden Doğru, “Şap hastalığı besi hayvanına girdiğinde çoğu üretici ‘ölmeden keselim’ düşüncesiyle hareket ediyor. Bu da erken kesime neden oluyor. Erken kesim ise daha az et verimi demek” dedi. Hayvanların çoğunun sigortasız olduğunu da vurgulayan Doğru, sigorta maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle üreticilerin risk almak istemediğini söyledi.

“YÜKSEK ATEŞ VE DÜŞÜKLER YAŞANIYOR”

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru

Üç gün hastalığının özellikle gebe hayvanlarda düşük riski yarattığını anlatan Doğru, “Bu hastalık yüksek ateşe yol açıyor, hayvan yem yemiyor ve süt üretimi azalıyor. Şap hastalığında da ağız ve ayak lezyonları nedeniyle yem tüketimi düşüyor, bu da hem süt hem et verimini ciddi biçimde etkiliyor” diye konuştu.

ET FİYATLARI GERİ GELDİ

Et piyasasındaki son tabloya değinen Doğru, “Son aylarda fiyatlar yavaş yavaş yükseliyordu. Ancak hastalıklar nedeniyle erken kesime giden hayvan sayısı arttı. Arz fazlası oluşunca fiyatlar düşmeye başladı” dedi. Doğru, düşüşün çok sert olmadığını ancak besiciler için moral bozucu olduğunu belirterek, “Tam umutlanmıştık, ama hastalık etkisiyle fiyatlar geri çekildi” ifadelerini kullandı.

Et piyasasında aylardır süren yükseliş trendi yerini düşüşe bıraktı.

“ETKİN MÜCADELE ŞART”

TÜSEDAD Başkanı, kırmızı et piyasasında yeniden denge sağlanabilmesi için hastalıklarla daha etkin bir mücadele gerektiğini vurguladı. “Şap ve üç gün hastalığı kontrol altına alınmadıkça üretici kaybeder, fiyat istikrarı da sağlanamaz” diyen Doğru, önleyici tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

