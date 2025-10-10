Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de uzun süredir doğal gaz ve elektrik faturasındaki artış vatandaşın geçim sıkıntısını derinleştirirken, son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vekil Yavuzyılmaz, elektrikte yapılacak zamları işaret etti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor! Tedbir almak için son 2,5 ay! Peki nasıl bir tuzak? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8000 TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

'ELEKTRİK TÜKETİMLERİNİZİ DÜŞÜRÜN'

Bu şekilde abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokulduğunu söyleyen CHP'li vekil, "Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek! Yapılacak zam oranı: yüzde 124! 973 TL’lik fatura, 2137 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı: yüzde 120! 1128 TL’lik fatura, 2462 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı: %118!" diye yazdı.

Yavuzyılmaz, iktidarın halk düşmanlığı yaptığını söyleyerek "AKP’nin 2026 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu; 2025 yılı elektrik faturanızın toplamını 8000 TL’nin altında tutmak için, (yani elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında), ekim, kasım, aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün!" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi