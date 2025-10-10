Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay

Elektrik faturalarına ciddi zam geleceğini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Tedbir almak için son 2,5 ay!" uyarısını yaptı. Yavuzyılmaz, yıllık elektrik faturası toplamı 8000 TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesinin değişeceğini söyledi.

Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de uzun süredir doğal gaz ve elektrik faturasındaki artış vatandaşın geçim sıkıntısını derinleştirirken, son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vekil Yavuzyılmaz, elektrikte yapılacak zamları işaret etti.

Yavuzyılmaz, paylaşımında, "AKP vatandaşa elektrik faturalarında yeni bir tuzak kuruyor! Tedbir almak için son 2,5 ay! Peki nasıl bir tuzak? EPDK’nın birkaç ay içinde almak üzere olduğu kararla, 2026 yılından itibaren geçerli olmak üzere; AKP, 2025 yılı elektrik tüketimi toplamı 3 bin kilovatsaati aşan, yani yıllık elektrik faturası toplamı 8000 TL’yi geçen konut abonelerinin, aylık ücret tarifesini değiştiriyor" ifadelerine yer verdi.

Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay - Resim : 1
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

'ELEKTRİK TÜKETİMLERİNİZİ DÜŞÜRÜN'

Bu şekilde abonelerin sabit fiyat tarifesinden çıkarıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu değişken fiyat tarifesine sokulduğunu söyleyen CHP'li vekil, "Şu anda aylık elektrik tüketimi 250 kilovatsaat olan bir konut abonesinin, aylık 662 TL gelen elektrik faturası, 2026 yılında 1483 TL’ye yükselecek! Yapılacak zam oranı: yüzde 124! 973 TL’lik fatura, 2137 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı: yüzde 120! 1128 TL’lik fatura, 2462 TL’ye çıkacak! Yapılacak zam oranı: %118!" diye yazdı.

Yavuzyılmaz, iktidarın halk düşmanlığı yaptığını söyleyerek "AKP’nin 2026 yılı için kurduğu bu tuzaktan kurtulmanın yolu; 2025 yılı elektrik faturanızın toplamını 8000 TL’nin altında tutmak için, (yani elektrik tüketimini 3 bin kilovatsaatin altında), ekim, kasım, aralık aylarındaki tüketimlerinizi mutlaka düşürün!" dedi.

Elektriğe Yüzde 120'den Fazla Zam! Tedbir Almak İçin Son 2,5 Ay - Resim : 2

Elektrik ve Doğal Gaz Faturaları Artık Böyle Ödenecek! 81 İlde Kademeli Tarife Geliyor! Bakan Tarih VerdiElektrik ve Doğal Gaz Faturaları Artık Böyle Ödenecek! 81 İlde Kademeli Tarife Geliyor! Bakan Tarih VerdiEkonomi
ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!ABD ile Türkiye'nin Doğal Gaz Anlaşmasına Rusya'dan Yanıt Geldi!Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Elektrik Fatura Elektrik faturası
Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Model Y Serisinin Yeni Fiyatı Tesla Türkiye’de Fiyatları Katladı! En Ucuz Modeline de Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Fenerbahçe’den Bomba Transfer! Sadettin Saran Eski Dostu Geri Getiriyor: Taraftarlar Havalimanına Akın Edecek Resmen Duyurdular! Eski Yıldız Geri Geliyor
Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor! Fenerbahçe 14 Milyon Euroluk Milli Yıldıza İmzayı Attırıyor: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadettin Saran İlk Transferini Yapıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü
Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak Kiralık Evde Yeni Dönem! Ceza Yağacak
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Gözaltına Alındı Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem Gözaltına Alındı