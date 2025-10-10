Kiralık Evde Her Şey Sil Baştan! Artık Zorunlu, Bu Belge Yoksa Ceza Yağacak
Evini kiralayacak olanlar dikkat. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni düzenlemesini duyurdu. Bakanlık, kısa dönem konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle izin belgesinin kapsamı ve denetim süreçlerinde dev adım atıldı. Bundan sonra bu belgesi eksik olanlara ceza yağacak. İşte tüm detaylar haberimizde…
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik” değişikliğine göre, izin belgesinin kapsamı ve denetim süreçleri yeniden tanımlandı.
BAKANLIK’TAN YENİ YÖNETMELİK! RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Yeni yönetmeliğinde 5’inci maddesindeki “yapılır” ibaresi “yapılabilir” olarak değiştirildi. Ayrıca yönetmeliğe eklenen “İzin Belgesinin Niteliği” başlıklı maddeyle, izin belgesinin yalnızca konutun turizm amaçlı kiralanmasına uygun olduğunu gösterdiği açıkça ifade edildi. Yeni maddeye göre izin belgesi, binada yalnızca belge verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli fonksiyonunu değiştirmeyecek. Ayrıca bu belge, imar planı değişikliklerine veya mülkiyet haklarında yeni bir kazanım sağlamayacak.
BELGESİ EKSİK OLANA CEZA YAĞACAK
Değişikliklerle birlikte, izin belgesine sahip konutların en az iki yılda bir denetlenmesi zorunlu hale getirildi. Denetimlerde belgelerde eksiklik tespit edilmesi durumunda, belge sahiplerine eksikleri tamamlamaları için 30 gün süre tanınacak. Eksikliklerin giderilmemesi halinde idari para cezası uygulanacak, tekrarında ise izin belgesi iptal edilecek.
BU KURALLAR ARTIK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
Yeni düzenlemeyle, turizm amaçlı kiralanan konutlarda bulunması gereken standartlar da güncellendi.
Artık konutlarda, “Turizm Amaçlı Konut” ibaresi, kiraya veren veya bina yönetimince belirlenen kurallar, binadan çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı, yangın söndürücü ve tüm yaşam alanlarında duman dedektörü bulundurulması zorunlu hale getirildi.
